Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, ABD ve İsrail’in mekanizmasını durdurun

ULUSLARARASI TOPLUMUN ÇAĞRISI

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, uluslararası topluma, Gazze Şeridi’nde insani yardım bekleyenlere yönelik “toplu katliamlar” sebebiyle İsrail ve ABD’nin insani yardım dağıtım mekanizmasının durdurulması gerektiğini belirtti. Komisyondan gelen yazılı açıklamada, “İsrail’in hedeflerine hizmet eden bu güvenlik mekanizmasını durdurmak için ciddi adımlar atılmalı, İsrail’in hiçbir şekilde desteklenmemesi ve onunla hem yasal hem de diplomatik yollarla mücadele edilmesi” çağrısı yapıldı.

CİNAYETLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Yapılan açıklamada, insani yardım bekleyen Filistinlilere ve Gazze sakinlerine yönelik işlenen cinayetlerin hem hukuki hem de ahlaki sorumluluğunun ABD ve İsrail’e ait olduğu vurgulandı. “Toplu katliamların bu mekanizmanın risklerini yansıttığı ve bu şekilde açlık, susuzluk ve hastalıktan bitkin düşen Filistinlilere baskı yapılmak istendiği” kaydedildi. Ayrıca, ABD-İsrail gözetimindeki yardım dağıtım mekanizmasının, ayrımcılık yapmama ve tarafsızlık gibi uluslararası insan hakları hukukuna uygun olan ilkeleri ihlal ettiği belirtildi. Bu noktada düzenlenen saldırıların ise uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiği ifade edildi.

İŞGAL ALTINDAKİ OLAYLAR

Açıklamada, “İşgal güçleri, UNRWA ile uluslararası ve Filistinli yardım kuruluşları dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların yardım dağıtımına katılmasını engelliyor.” denildi. Dağıtım mekanizmasının, Filistinlilerin hayatlarını tehlikeye attığı, sıkıntılarını artırdığı ve onları işgal güçlerinin kontrol ettiği bölgelerde toplanmaya zorladığı belirtildi. “İşgalci İsrail devleti, Filistinlilere baskı yapmak ve onları yerlerinden etmek için kasıtlı olarak açlığı silah olarak kullanıyor ve Gazze Şeridi’ne tüm geçişleri kapatmaya devam ediyor. 2 Mart’tan bu yana gıda başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından gönderilen insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor.” ifadeleri dikkat çekti. Birleşmiş Milletler’den ise, “Üzerine düşen yasal ve ahlaki sorumluluğu üstlenmesi, İsrail ablukasına ve saldırılarına son verilmesi için baskı yapılması” istendi.

SALDIRILAR VE KAYIPLAR

İsrail ordusu, 27 Mayıs’tan itibaren İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı” tarafından kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu “tampon bölgelerde” kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor. Bu sabah Gazze Şeridi’nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti, 232 kişi yaralandı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, “Bugün Refah’taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi.” açıklaması yaptı.

YARDIM VAKFI ÜZERİNDEKİ GÖLGE

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü” belirtirken, İsrail ordusu söz konusu saldırıları inkar etti. Eleştirilerin merkezinde yer alan “Gazze İnsani Yardım Vakfı”, bu yılın şubat ayında işi, “kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü” olarak kuruldu. ABD ve İsrail basınında, bu vakfın arkasında Tel Aviv ve Washington’un olduğu ifade ediliyor. UNRWA ve Gazze’deki Filistin hükümeti, vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterdiğini söylüyor.