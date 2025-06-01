Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, ABD Ve İsrail’in Yardım Dağıtımını Durdurmasını Talep Etti

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU’NUN ÇAĞRISI

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, uluslararası topluma Gazze Şeridi’nde insani yardım bekleyenlere yönelik “toplu katliamlar” nedeniyle İsrail ve ABD insani yardım dağıtım mekanizmasının durdurulması gerektiğini belirtti. Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, “bu güvenlik mekanizmasını durdurmak için ciddi adımlar atılması, İsrail’in hiçbir şekilde desteklenmemesi ve onunla hem yasal hem de diplomatik yollarla mücadele edilmesi” gerektiği çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, insani yardım bekleyen Filistinlilere ve Gazze sakinlerine yönelik işlenen cinayetlerin hukuki ve ahlaki sorumluluğunun ABD ve İsrail’e ait olduğu vurgulandı. “Toplu katliamların bu mekanizmanın risklerini yansıttığı ve açlık, susuzluk ve hastalıktan bitkin düşen Filistinlilere baskı yapılmak istendiği” ifade edildi.

KAMUOYUNA YANSIMALAR

Yardım dağıtım mekanizmasının, uluslararası insan hakları hukukuna uygun ilkeler olan ayrımcılık yapmama ve tarafsızlık gibi prensiplere riayet etmediği belirtildi. Açıklamada, bu mekanizmanın düzenlenen saldırıların uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiğine dikkat çekildi. “İşgal güçleri, UNRWA ile uluslararası ve Filistinli yardım kuruluşları başta olmak üzere Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşların yardım dağıtımına katılmasını engelliyor.” denildi. Ayrıca, bu dağıtım mekanizmasının Filistinlilerin hayatlarını tehlikeye attığı ve sıkıntılarını artırdığı kaydedildi. “İşgalci İsrail devleti, Filistinlilere baskı yapmak ve onları yerlerinden etmek için kasıtlı olarak açlığı silah olarak kullanıyor.” ifadesine yer verildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E AÇIK ÇAĞRI

Açıklamada, Birleşmiş Milletler’den “üzerine düşen yasal ve ahlaki sorumluluğu üstlenmesi, İsrail ablukasına ve saldırılarına son verilmesi ve Gazze Şeridi’ndeki geçişlerin derhal açılması için baskı yapılması” talep edildi. İsrail ordusunun, 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı” tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenlediği belirtildi. Son olarak Gazze Şeridi’nde 2 ayrı noktada insani yardım alan Filistinlilere düzenlenen saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi de yaralanmıştı.

YARDIM DAĞITIMINDAKİ TEHLİKELER

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, “Bugün Refah’taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Netzarim Koridoru çevresine düzenlenen saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti.” denildi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü” belirtti. İsrail ordusu, Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açarak onlarca kişinin öldüğünü inkar etti.

KRİTİK DURUMDAKİ VAKIF

Bu yılın şubat ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde “kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü” olarak kurulan “Gazze İnsani Yardım Vakfı”nın arkasında ABD ve İsrail yönetimlerinin olduğu ifade ediliyor. UNRWA ve Gazze’deki Filistin hükümeti, bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda hareket ettiğini belirtmekte. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze’ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, ABD tarafından “bağımsız” olarak değerlendirilen vakfın İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurarak, yardım planının “insani ilkelerle bağdaşmadığını” ifade etti.