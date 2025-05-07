Filistin Başbakanı B, Gazze’de Kıtlık Duyurdu

GAZZE ŞERİDİ KITLIK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail’in yaklaşık 20 aydır sürdürdüğü soykırım ve abluka sebebiyle Gazze Şeridi’ni “kıtlık bölgesi” olarak ilan ettiklerini açıkladı. Ramallah’ta Bakanlar Kuruluna bağlı kriz yönetim merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında Mustafa, “Gazze’yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz, Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Uluslararası topluma, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarını uygulaması gerektiğini vurgulayan Mustafa, BM sisteminin derhal devreye alınıp Gazze’yi resmen “kıtlık bölgesi” olarak ele almaya davet etti. Filistin Başbakanı, “Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız.” dedi.

İNSANİ FELAKETİN DERİNLEŞMESİ

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması sona erdikten sonra 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümleri de dahil olmak üzere büyük bir insani felakete yol açıyor. Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ile sınır kapılarının kapatılması, Gazze’deki Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor.

GIDA KRİZİ VE BASKILAR

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in devam eden ablukası nedeniyle Gazze halkının yüzde 91’inin “gıda krizi” yaşadığını ve yüzde 65’inin temiz içme suyuna erişim sağlayamadığını belirtti. Ayrıca, çocuklar ve emziren annelerin yüzde 92’sinin ciddi beslenme yetersizliği çektiği aktarıldı. Açlıktan ölen çocuk ve bebek sayısının ise 57’ye ulaştığı bildirildi.