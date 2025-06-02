Filistin Başbakanı Mustafayla Frieden Görüştü.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını ve ateşkes için uluslararası çağrı yapılması çabalarını ele aldı. Filistin Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası düzeyde ciddi bir ateşkes çağrısının artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, İsrail’in Batı Şeria ve Kudüs’te yürüttüğü saldırıların yanı sıra, “kıtlığı” bir silah olarak kullanmasının durumu da tartışıldı. Gazze Şeridi’ne mümkün olan en kısa sürede yardım ulaştırılması gerektiği ifade edildi.

FİLİSTİN’İN TANINMASI VE DESTEK ÇAĞRISI

Başbakan Mustafa, Lüksemburg’u Filistin devletini tanımaya davet ederek, özellikle New York’ta gerçekleşecek Uluslararası Barış Konferansı öncesinde Filistin’i tanıyan ülkelerin izinden gitmesini istedi. Mustafa, Lüksemburg’un New York’taki konferansa destek vermesini ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için somut adımlar atarak konferansın başarısına katkıda bulunmasını istedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de, “Tek çözüm, iki devletli çözümdür; herkesin bu çözümün uygulanması ve korunması yönünde harekete geçmesi gerekiyor.” şeklinde açıklama yaptı. Frieden, “Filistin halkının vazgeçilmez haklarını desteklediğini” belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan ve Fransa’nın eş başkanlığında 17-20 Haziran tarihleri arasında New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde “iki devletli çözüme” yönelik üst düzey uluslararası bir konferansın düzenlenmesi bekleniyor.