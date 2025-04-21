Filistin Başkanı Abbas, Papa’yı antı

MAHMUD ABBAS’TAN PAPA FRANCIS AÇIKLAMASI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in vefatı sonrası duygularını paylaştı. 88 yaşında hayatını kaybeden Papa için yaptığı açıklamada, “Filistin halkının sadık bir dostunu kaybettik” ifadelerini kullandı.

PAPA FRANCIS’İN ROLÜ VE TANIMASI

Abbas, resmi haber ajansı WAFA aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bugün, Filistin halkının ve onların meşru haklarının sadık bir dostunu kaybettik” dedi. Ayrıca Papa Francis’in, “Filistin devletini tanıdığını ve Filistin bayrağının Vatikan’da göndere çekilmesine izin verdiğini” hatırlattı.

PAPA FRANCIS’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Kardinal Kevin Farrell, Papa Francis’in yerel saatle 07.35’te Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini canlı yayında duyurdu. Bu gelişme, birçok kişi ve toplulukta derin bir üzüntü yarattı.