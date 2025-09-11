Filistin Büyükelçisi, Bakan Bolat’a veda etti

VEDA ZİYARETİ

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye’deki görev süresinin sona ermesine yaklaşırken Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a bir veda ziyareti düzenledi. Büyükelçilikten alınan bilgilere göre, Mustafa görüşmesinde, Türkiye’nin 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile olan tüm ticari işlemleri durdurduğunu hatırlattı.

TİCARİ İLİŞKİLER VE DESTEKLER

Mustafa, “İsrail’in Filistin halkına yönelik soykırımı nedeniyle alınan bu kapsamlı yasak kararının Filistin halkı ve liderliği tarafından büyük takdir ve teşekkürle karşılandığını” dile getirdi. Ayrıca, Filistin ve Filistin halkına sağlanan destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk hükümetine şükranlarını sundu. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere verdiği destekten ötürü Bakan Bolat’a da teşekkür etti.