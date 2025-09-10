Filistin Büyükelçisi’nin Türkiye’ye Ziyareti

GÖREV SÜRESİ DOLAN BÜYÜKELÇİDEN KAYNAŞMA ZİYARETİ

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, görev süresinin sona ermesine yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaret ediyor. Diyanet’ten elde edilen bilgilere göre, ziyarette Erbaş, Büyükelçi Mustafa’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Erbaş, “Kalbimizin yarısı Filistin olarak atıyor. Dolayısıyla Filistin Büyükelçisi olmuş olması bu açıdan da bizim kendisine olan sevgimizi, muhabbetimizi daha da artırmaktadır” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaşıyor.

FİLİSTİN MESELESİNE KAYITSIZ KALMAK MÜMKÜN DEĞİL

Erbaş, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusundaki sorunları Faed Mustafa ile birlikte değerlendirdiklerini aktarıyor. Ali Erbaş, Filistin meselesinin her zaman gündemde kalmasının önemine vurgu yaparak, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine yaptığı saldırıyı sert bir dille kınıyor. Erbaş, İsrail’in saldırılarını sadece Filistin ve Gazze’de kısıtlı kalmamakla birlikte, “Dünyanın gözü önünde. Tüm dünyanın da utanması lazım” açıklamasında bulunuyor. Erbaş, “Kendisini sanki dokunulmaz kabul ediyor ama inşallah her zulmün bir sonu vardır, bu zulüm de bitecektir” diyerek durumu değerlendiriyor.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Erbaş, “Sadece maddi değil, her şeyimizle özgür Filistin’in bir an önce dünya kamuoyunda ortaya çıkması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz” ifadesini kullanıyor. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Mustafa da Erbaş’a yaptığı sıcak karşılamadan ötürü duyduğu memnuniyeti aktarıyor. Mustafa, Türkiye’de görev süresi boyunca insanların sevgisini derinden hissettiklerini belirterek, Türkiye’nin Filistin’e sunduğu destekler için teşekkürlerini sunuyor.