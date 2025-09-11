Filistin Büyükelçisi Türkiye’ye teşekkür etti

BELEDİYE BÜYÜKELÇİSİ KONUŞTU

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye’nin 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail ile bütün ticari faaliyetleri durdurma kararını olumlu bir şekilde karşıladıklarını ifade etti ve teşekkürlerini iletti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, görev süresi sona eren Mustafa’nın Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a veda ziyareti yaptığı belirtildi. Görüşmede, Türkiye’nin İsrail ile ilgili tüm ticari işlemleri, ithalat, ihracat ve transit ticaret dahil olmak üzere, askıya aldığı hatırlatıldı.

ALINAN KARARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Büyükelçi Mustafa, Filistin halkına yönelik saldırılar sebebiyle alınan bu kararın Filistin halkı ve liderliği açısından büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine duyduğu şükranları ileten Mustafa, ayrıca Bakan Bolat’a iki ülke arasındaki ticari ilişkiler için yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu. Filistin ile Türkiye’nin bağlantılarının stratejik bir nitelik taşıdığına dikkat çeken Mustafa, bunun temel nedeninin Filistin halkının Türkiye’ye olan güveni olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’İN İLKELİ DURUŞU

Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’teki olaylara karşı Türkiye’nin sergilediği tutumun önemine dikkat çeken Mustafa, İsrail ile ticareti durdurma kararının Filistin hükümetinin talebi doğrultusunda alındığını belirtti. Mustafa, Ticaret Bakanlığı ile Filistin Ekonomi Bakanlığı’nın birlikte çalışarak, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir mekanizma oluşturduğunu aktardı. Şu anda liman erişiminin olmaması dolayısıyla İsrail limanları üzerinden ulaşan yardım malzemelerinin nihai alıcısının Filistin halkı olduğunun altını çizen Mustafa, Türkiye’nin sağladığı yardımların Filistin halkı tarafından asla unutulmayacağını ifade etti.