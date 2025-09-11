Filistin Büyükelçisi Türkiye’ye Teşekkür Etti

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye’nin 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla İsrail ile tüm ticari faaliyetleri durdurma kararını memnuniyetle karşıladı ve bu konuda teşekkürlerini iletti. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, görev süresi sona eren Mustafa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a veda ziyaretinde bulundu. Bu görüşmede, Türkiye’nin İsrail ile yapılan ithalat, ihracat ve transit ticaret dâhil tüm ticari işlemleri askıya aldığı hatırlatıldı.

FİLİSTİN HALKI İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

Büyükelçi Mustafa, Filistin halkına yönelik saldırılar nedeniyle alınan bu kararın, Filistin halkı ve liderliği açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine desteklerinden ötürü şükranlarını sunan Mustafa, Bakan Bolat’a da iki ülke arasındaki ticari ilişkilere verdiği katkılar için teşekkür etti. Filistin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu belirten Mustafa, bu durumun Filistin halkının Türkiye’ye olan güveninden kaynaklandığını vurguladı.

TÜRKİYE’NİN İLKELİ DURUŞU

Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te yaşanan olaylara karşı Türkiye’nin sergilediği ilkeli duruşa dikkat çeken Mustafa, İsrail ile ticaretin durdurulması kararının Filistin hükümetinin talebi doğrultusunda alındığını aktardı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı ile Filistin Ekonomi Bakanlığı’nın işbirliği yaparak, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir mekanizma oluşturduğunu belirtti.

YARDIM MALZEMELERİNİN TEMİNİ

Şu anda limanlara erişim olmaması nedeniyle, İsrail limanları üzerinden ulaştırılan yardım malzemelerinin nihai alıcısının Filistin halkı olduğunu vurgulayan Mustafa, Türkiye’nin sağladığı desteklerin Filistin tarafından unutulmayacağını dile getirdi.