Filistin’de İnsanlık Dramı Yaşanıyor

DUYURULAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cuma namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de bir millet yok ediliyor. Tüm tarih, kültür, medeniyet, vicdan, ahlak, hukuk yok ediliyor. Tüm insanlığın harim-i ismeti, ortak değerleri, onuru ve haysiyeti yok ediliyor.” şeklinde önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Bir terör şebekesi, bir haydut sürüsü, azgın ve sapkın bir çete vahşet üzerine vahşet uyguluyor. Gazze’yi tamamen işgal etmek üzere harekete geçiyor. Bu vahşeti durdurmak zorundayız.” ifadelerini kullandı. İslam âlimleri, Eyüp Sultan Camii’nde yapılan cuma namazının ardından “İnsanlığın Ortak Sorumluluğu Gazze” gündemiyle açıklama yaparak, Gazze’deki durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İSLAM ALİMLERİ BULUŞMASI

50’den fazla ülkeden gelen İslam alimi, Gazze’deki insanlık dramına karşı ümmetin ortak vicdanını harekete geçirmeye çağırdı. “İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze” başlığı altında toplanan alimler, İstanbul’dan dünyaya adalet, dayanışma ve insani yardım çağrısında bulundu. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı’nın desteklediği Müslüman Alimler Buluşması, 22–29 Ağustos tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilecek. Program, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cuma namazının ardından yapılan basın açıklamasıyla başladı. Müslüman alimler, konferans sonrasında 29 Ağustos’ta Ayasofya Camii’nde kılınacak cuma namazı sonrası sonuç bildirgelerini okuyacak.

ALİ ERBAŞ’IN VURGULARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin davasının bir iman meselesi olduğunu vurguladı. “Filistin’e huzur gelmeden yeryüzüne huzur gelmeyecek. Tüm Müslümanlar ve vicdan sahipleri bir araya gelerek zalimleri durduracak ciddi kararlar almak zorundadır.” dedi. Erbaş, “İşgalciler Müslüman dünyanın dağınıklığından cesaret alıyor. Zalimler korkaktır. Ama Müslümanlar güç birliği yapamadıkları için kötülük yapmaya cesaret ediyorlar.” diye konuştu. Gazze’nin özgürlüğü için düzenlenen organizasyonla ilgili detayları paylaşan İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, bu süreçte önemli hedeflerin belirlendiğini açıkladı.

KONFERANS HEDEFLERİ

Hacımüftüoğlu, konferansın asıl hedeflerini şu şekilde sıraladı: “İslam ümmetini seferber ederek Gazze’nin izzetli halkına yardımların ulaştırılması; işgalcilerin yayılmacı emellerinin engellenmesi; ağır ihlallerin cezalandırılması; İstanbul Deklarasyonu ile insan hakları ve insani kuruluşlardan oluşan bir kurumsal ittifakın ilan edilmesi.” Konferansta ayrıca Gazze’ye yönelik sosyal ve siyasi baskıların artırılması, işgale karşı kapsamlı boykotun uygulanması gibi konular ele alınacak.

GAZZE İÇİN ORTAK SORUMLULUK

22–29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek konferansın ana teması ‘İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze’ olacak. Capetown’dan Doha’ya kadar geniş bir katılım ile İslam dünyasının önde gelen alimleri İstanbul’da bir araya gelecek. Sekiz gün sürecek buluşmalar, Gazze’ye yönelik insani yardımın güçlendirilmesi ve ümmetin birliği üzerine odaklanacak. Program, 29 Ağustos Cuma günü Ayasofya Camii’nde kılınacak cuma namazından sonra açıklanacak sonuç bildirgesi ile sona erecek.