Filistin Destekçileri, Trump’ı Protesto Etti

PROTESTOLARIN MERKEZİ UNION MEYDANI

ABD’nin New York kentinde, Filistin yanlısı gruplar, İsrail’in Gazze ve İran’a yönelik saldırılarını ve Trump yönetiminin savaşa müdahalesini kınamak için Union Meydanı’nda toplandı. Protestocular, ardından Manhattan’daki büyük Moynihan Tren Salonu’na doğru yürüyüş yaptı. Bu sırada Trump destekçileriyle karşı karşıya gelen Filistin destekçileri, gerilime yol açtı.

SAVAŞIN 10’UNCU GÜNÜNDE ABD’NİN MÜDAHALESİ

İsrail ile İran arasındaki savaş, 10’uncu gününe girdi ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bu bağlamda, ABD tarihi bir adım atarak savaşa ilk kez fiilen ve resmen dahil oldu. ABD güçleri, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırdı. Saldırıyı bizzat duyuran ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından “Fordoda bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönüyor” şeklinde açıklama yaptı.

SALDIRININ DETAYLARI VE TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, “Fordo artık yok. Bu saldırı, ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli” dedi. Ayrıca, “Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık” ifadelerini kullandı. Saldırıya katılan pilotları tebrik eden Trump, başka hiçbir ordunun bu tür bir operasyonu gerçekleştiremeyeceğini vurguladı. Açıklamasını “Şimdi barış zamanı” sözüyle bitirdi. Saldırıda, İran’ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini yok edebilecek tek silahı taşıyan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. Bu uçaklar, “sığınak katili” olarak tanınıyor.