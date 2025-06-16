Filistin Destekçileri Yürüyüş Düzenledi

BİNLERCE DESTEKÇİ, FİLİSTİN İÇİN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Brezilya, Şili ve Meksika’da binlerce Filistin destekçisi, İsrail’in Gazze’deki sürmekte olan saldırılarına karşı yürüş düzenleyerek tepki gösterdi. Brezilya’nın en büyük kenti Sao Paulo’nun merkezinde toplanan kalabalık, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’dan, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini istedi. Filistin bayrakları ve İsrail’in Gazze’deki katliamlarını anlatan afişler taşıyan Brezilyalılar, bölgedeki duruma dikkat çekmeyi amaçladı. Gösteriyi çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda milletvekili destekledi.

ŞİLİ’DE DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜ

Şili’nin başkenti Santiago’da da Filistin destekçilerinin bir araya gelerek Gazzelilerle dayanışma yürüyüşü düzenlediği görüldü. Filistin bayrakları taşıyan Şilili vatandaşlar, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını durdurması için çağrıda bulundu. Ayrıca, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’a da seslenen göstericiler, İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde taleplerde bulundu.

MÜKEMMELİYET MEXİCO’DA KİYMETLİ GÖSTERİLER

Meksika’nın başkenti Meksiko’da toplanan Filistin destekçileri, Gazze’de ateşkesin “en hızlı şekilde” ilan edilmesi için gösteri gerçekleştirdi. Kalabalık grup, taşıdıkları pankartlarla şehir merkezine doğru yürüyüş yaptı. Yürüyüş boyunca sık sık İsrail karşıtı sloganlar atarak, seslerini duyurmayı hedefledi.