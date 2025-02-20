Filistin Destekçilerine Minibüsle Saldırı Gerçekleşti

EYLEM DUYURUSU VE PROTESTO NEDENİ

Cardiff Üniversitesinin Filistin’le dayanışma platformu (CU4P), üniversitenin İsrail’i destekleyen kurum ve şirketlerle işbirliğini protesto etmek için Park Place Caddesi’nde rektörlük binasının önünde eylem yapacağını duyurdu. Platform, gerçekleştireceği eylem çerçevesinde yolu trafiğe kapatma niyetini açıkladı. Cardiff Üniversitesi televizyonu, Instagram’daki haber hesabından eyleme ait görüntüleri paylaştı.

MINİBÜS SALDIRISI VE SONUÇLARI

Eylem sırasında, Park Place Caddesi’nde bir sürücünün minibüsünü, Filistin destekçisi eylemcilerin üzerine sürdüğü görüntüler medyaya yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle bazı eylemcilerin yere düşerken, diğerlerinin araca engel olmak için önüne geçtiği dikkati çekti.

CU4P AÇIKLAMASI VE POLİS YORUMU

Olayla ilgili olarak CU4P tarafından yapılan açıklamada, aracın çoğunluğu öğrenci olan kalabalığın arasına daldığı belirtildi. Açıklamada, “Barışçıl gösterilere yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Şoför, hukukun tüm ağırlığıyla karşı karşıya kalmalıdır. Bu eylem, tamamen barışçıl göstericilere zarar vermek ve korku aşılamak için yapılmış bir terör eylemidir. İfade özgürlüğüne karşı bir eylemdir.” denildi. Öte yandan, Cardiff’ten sorumlu Güney Galler polisi, olayla ilgili şikayet olmadığını ve ölü ya da yaralı bulunmadığını açıkladı.