Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, BAE’yle Görüştü

GÖRÜŞMEYE YER VERİLDİ

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını ele aldı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile Abu Dabi’de bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki kötüleşen insani kriz ve acil ihtiyaçların karşılanması için uluslararası çabaların arttırılması gibi konular başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeler tartışıldı.

AÇIKLAMALAR VE TEŞEKKÜR

Görüşmede, Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, Bakan Bin Zayid’e Filistin’deki gelişmeler, Gazze’de ateşkes sağlanmasının önemi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Filistin Devleti’nin sivil ve güvenlik sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini iletti. Ayrıca, İsrail güçlerinin çekilmesi ve uluslararası meşruiyete dayalı bir siyasi süreç başlatılması gerektiği vurgulandı. Şeyh, Gazze’deki insani yardımlara ve Kudüs’teki hastanelere verdiği destekten ötürü BAE’ye teşekkür etti.

Bakan Bin Zayid ise, ülkesinin Filistin halkının haklarının yanında olduğunu ve sürdürülebilir barış, istikrar ve onurlu bir yaşam amacındaki meşru özlemlerini desteklediğini belirtti. Bin Zayid, Gazze Şeridi’nde ciddi şekilde kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve trajik koşullar altında yaşayan sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini dile getirerek, sürdürülebilir bir insani müdahale oluşturulması çağrısında bulundu.