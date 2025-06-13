Filistin Direniş Hareketi, Saldırıyı Kınadı

HAMAS’TAN İSRAİL’İN SALDIRISINA YANIT

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS), İsrail’in İran’ın birçok noktasına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısına karşı bir açıklama yayımladı. Filistin Enformasyon Merkezi’nin haberine göre, HAMAS, yaptığı açıklamada “İşgalci Siyonist rejimin bu sabah İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırı, son derece tehlikeli bir suçtur. Bu, aşırılıkçı Netanyahu kabinesinin, Talmudik hezeyanlarına ve hegemonyacı çabalarına hizmet etmek amacıyla bölgeyi geniş çaplı çatışmalara sürükleme konusundaki ısrarını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

İRAN’A DAYANIŞMA MESAJI

Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti ile tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Bakıri ve çok sayıda nükleer bilim adamının şehit olmasından dolayı İran liderliğine ve halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz” denildi. Ayrıca, “İran bugün, Filistin’i ve direnişi destekleyen kararlı duruşu ve bağımsız ulusal iradesine bağlılığı nedeniyle ağır bir bedel ödemektedir” mesajı verildi.

İSLAM ÜMMETİNE ÇAĞRI

“Bu gerçeklik, İslam ümmetinin ve onun canlı güçlerinin bu tehlikeli saldırganlık karşısında birleşik ve koordineli bir tavır almasını gerektirmektedir” ifadesi de açıklamada yer aldı. “Çünkü Siyonist rejim, ümmetin merkezi düşmanıdır ve onunla mücadele, milletlerimizi bu rejimin suçlarından ve yayılmacı planlarından korumak için safların birleştirilmesini ve çabaların artırılmasını gerektiren kader belirleyici bir savaştır.” şeklinde bir çağrı yapıldı.