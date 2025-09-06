Filistin’e Destek İçin Açıklama Yapıldı

FİLİSTİN’E DESTEK AMACIYLA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Şanlıurfa ve Kilis’te, Filistin ile Küresel Sumud Filosu’na destek vermek için basın açıklaması gerçekleştirildi. Şanlıurfa’daki Rabia Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla, tekbir getirerek ve Filistin’e destek sloganları atarak seslerini duyurdu. İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, grup adına yaptığı konuşmada, Gazze’yi “çocukların gülüşlerinin bombaların altında susturulduğu, annelerin gözyaşlarının sel olduğu kutlu bir şehir” olarak tanımladı. Atila, Gazze’nin sadece bir coğrafya olmadığını, aynı zamanda ümmetin kalbi ve insanlığın vicdanı olduğunu belirtti.

İNSANLIĞA YAPILAN BİR SALDIRI

Atila, “Ama siyonist, barbar, işgalci İsrail terör şebekesi, bu kalbi yıllardır kuşatma altında tutuyor, ilaçsız bırakıyor, gıdasız bırakıyor, elektriksiz, susuz bırakıyor. Kardeşlerimiz, açlığa ve umutsuzluğa mahkum ediliyor.” dedi. Atila, 15 yıl önce Mavi Marmara ile başlayan su üzerindeki intifadanın küresel bir duruma dönüştüğünü ve bunun somut bir örneğinin Küresel Sumud Filosu olduğunu aktardı. Bu hareketin amaçlarının İsrail’in Gazze ablukasını deniz yoluyla kırmak, insani yardım ulaştırmak ve küresel vicdani desteği harekete geçirmek olduğunu vurguladı. Programın ardından dua okundu ve etkinlik sona erdi.

KİLİS’TE SOYKIRIM VURGUSU

Diğer yandan Kilis’te, Kilis Sivil Dayanışma Platformu tarafından Şehitler Parkı’nda düzenlenen programda da sloganlar atıldı ve dualar yapıldı. Eğitim-Bir-Sen Kilis İl Başkanı Bekir Şen, Kilis’ten dünyaya seslendiklerini dile getirdi. Şen, Gazze’de yaşanan durumun bir soykırım olduğunu ifade ederek, “Gazze’deki durum tahammül sınırlarını çoktan geride bırakmıştır. Gazze’de açıkça soykırım yapılırken, ablukayla Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası mekanizmalar bu durumu ‘kıtlık’ olarak isimlendirmektedir.” şeklinde konuştu. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı uluslararası mekanizmalar ve bölgesel güçlerin sessiz kaldığını vurgulayan Şen, “Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecek.” dedi. Program, duaların okunmasının ardından sona erdi.