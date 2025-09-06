Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

TRABZON’UN DESTEĞİ

Trabzon, Bayburt ve Ordu’da, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İskenderpaşa Camisi önünde toplanan Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, sloganlar atarak Türk ve Filistin bayraklarıyla Kahramanmaraş Caddesi’ndeki Ziraat Bankası’nın önüne kadar yürüdü. Grup adına söz alan Miraç Arslantürk, Gazze’deki ablukanın bir an önce kalkması için acil insani koridor oluşturulması gerektiğini aktardı. Arslantürk, Küresel Sumud Filosu’nun “Gazze’ye bir nefes olacağını” ifade ederek, bu koridorun açılması için 44 ülkeden katılımla hareket eden Küresel Sumud Filosu’nun Türkiye öncülüğünde uluslararası kuruluşların denetiminde denizden insani bir koridor kurması gerektiğini vurguladı. Sonrasında Kuran’ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

BAYBURT’TA YARDIM ÇAĞRISI

Bayburt’taki etkinlikte ise Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği ve Bayburt-Filistin Dayanışma Platformu tarafından Tarihi Saat Kulesi Meydanı’nda bir program düzenlendi. Burada da sloganlar atılarak dualar edildi. Grup adına Mehmet Anar, Gazze’de son iki yıl içerisinde yaşananların tahammül edilemez bir boyuta ulaştığını belirtti. Anar, Gazze’deki açlık ve soykırım durumuna dikkat çekerek, “İki milyon insan, savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. ABD’nin koşulsuz desteğiyle gelişen bu vahşet her gün kitlesel ölümlerle devam ediyor. Uluslararası mekanizmaların ve bölgesel güçlerin sessiz kaldığı bir soykırımı izlemek kabul edilemez.” dedi.

ORDU’DAN GÜÇLÜ SES

Ordu’da ise Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte Sırrıpaşa Caddesi’nde toplanan kalabalık sloganlarla Ceren Özdemir Meydanı’na kadar yürüdü. Burada konuşan Erkin Baki, Gazze’de iki yıl boyunca yaşananların artık tahammül sınırlarını aştığını ifade etti. Baki, “Gazze’de açıkça soykırım işleniyor. İki milyon insan, savaş yöntemi olarak açlığa mahkum ediliyor. Filistin halkı yalnız değildir.” diyerek, “Bugün yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmak, yarın başka bölgelerdeki zulümlere karşı da sessiz kalmanın zeminini hazırlar. Susmak bizim için bir seçenek olmayacaktır.” şeklinde konuştu. Etkinlik, Kuran’ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi.