Filistin’e Destek İçin Gözaltına Alındı

Mahmud Halil’in Gözaltı Süreci Hakkında Açıklama Yapıldı

MAHMUD HALIL İÇİN FOIA BAŞVURUSU

Filistin’e destek gösterilerine öncülük etmesi dolayısıyla Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil’in avukatları, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Filistin karşıtı gruplar arasında yapılan yazışmaların ortaya çıkarılması için Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) çerçevesinde resmi bir başvuruda bulundu. ABD merkezli Anayasal Haklar Merkezinden (CCR) Halil’in gözaltı durumu üzerine bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Trump yönetimi ile Halil’in gözaltına alınmasına katkıda bulunduğu öne sürülen bazı Filistin karşıtı gruplar arasında gerçekleştirilen yazışmaların talep edildiği belirtildi.

TRUMP YÖNETİMİNİN İLETİŞİMİ

Açıklamada, Trump yönetiminin Halil’in gözaltı sürecini Filistin karşıtı gruplarla iletişim kurarak yönlendirdiği iddialarına yer verildi. Müvekkillerinin, ICE, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlar arasında yapılan yazışmaların belgelerini talep ettikleri ifade edildi. CCR avukatı Ayla Kadah, konu ile ilgili olarak, “Artık mevcut veriler, Trump yönetiminin bu gruplarla işbirliği yaptığına işaret ediyor. Bu kampanyayı, vatandaş olmayanları gözaltına almak ve sınır dışı etmek amacıyla genişletiyorlar. Mahmud Halil ise bu hedeflerin en sonuncusu. Mahmud’un hak ettiği cevapların kamuoyu tarafından da öğrenilmesi gerekiyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

MAHMUD HALIL’İN GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

Filistinli aktivist Mahmud Halil, Columbia Üniversitesi’ndeki protestolara öncülük eden bir yüksek lisans öğrencisi olarak dikkat çekmekte. Halil, 8 Mart’ta eşiyle evine dönerken bina girişinde gözaltına alındı. Halil’in avukatı Amy Greer, Halil’in “yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi” olduğunu ve eşi Amerikalı olmasına rağmen ICE yetkililerince tutuklandığını, dolayısıyla yeşil kartının iptal edildiğini açıkladı. Halil’in, 11 Mart’ta New York’taki ön inceleme duruşmasında durumunun belirsizliğini koruyarak Louisiana’daki gözaltı merkezinde tutulmaya devam edeceği kaydedildi.

GÖZALTILARIN DEVAM ETMESİ

Halil’in 29 Mart’ta New Jersey eyaletinde görülen duruşmasında, Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Halil’in Louisiana’daki ICE tesisinde tutulmasına devam edilmesi kararını verdi. ABD’de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, bir sonraki duruşmada Halil’in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar verdi.