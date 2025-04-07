Filistin’e Destek İçin Grev Yapıldı

Pakistan’da Filistin’e Destek İçin Grev Yapılıyor

Pakistan’ın ticaret merkezi olan Karaçi kentinde, Filistin’e destek amacıyla bir grev düzenleniyor. Tüccarlar, bir gün boyunca iş yerlerini kapatarak bu grevde yer alıyor. Bugün kentteki perakende ve toptan satış pazarları kapalı kalacak. Pakistan, devam eden İsrail bombardımanlarından etkilenen Filistin’e destek vermeye devam ediyor.

Karaçi’deki Tüccarlar Greve Katılıyor

Gazze halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirilen bu grev, Karaçi’de tüccarların 1 günlük iş durdurmasını içeriyor. Elektronik Pazarları Başkanı Rizwan Irfan, “Kentteki tüm elektronik pazarları kapalı kalacak ve bu, bir birlik mesajıdır” diyerek grevin önemini vurguluyor. Ayrıca, Toptan Gıda Satıcıları Derneği, iş dünyasının Gazze halkının yanında olduğunu belirterek, “İş dünyası, Gazze halkının yanındadır” ifadelerini kullanıyor.

Pazarlar tamamen kapanıyor

İlaç Pazarı Genel Sekreteri Muhammed Aslam ve Hurda Pazarı Başkanı Malik Zahid, pazarlarının tamamen kapanacağını duyuruyor. Karaçi Tüccarları İttifakı liderleri Jameel Paracha ve Tariq Yol Tüccarları İttifakı, grevin destekçisi olduklarını ifade ediyor. Tüm bunlar, karaçi ticaret hayatında dayanışmanın ve birlikteliğin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.