Filistin’e destek için yürüyüş düzenlendi

İZMİR VE UŞAK’TA DESTEK EYLEMLERİ

İzmir ve Uşak’ta, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İzmir’de toplanan vatandaşlar, Konak Atatürk Meydanı’nda “Sumud için kararlılıkla yürüyoruz” yazılı bir pankart açarak, desteklerini ortaya koydu. TÜGVA İl Başkanı Yiğit Aslanata, grup adına yaptığı konuşmada Gazze halkının son iki yıldır büyük acılar yaşadığını dile getirdi. Aslanata, dünyanın farklı bölgelerinden vicdan sahibi insanların Filistin’deki insanlara destek için bir araya geldiğini belirtti. Ayrıca, yüzlerce aktivistin 80’den fazla gemi ve yelkenli ile Gazze’ye doğru yola çıktığını ifade etti.

YARDIM HİMAYESİ ÇAĞRISI

Aslanata, insani yardımların bir an önce Gazze’ye ulaştırılması gerektiğinin altını çizerek, “Bu filo yalnızca insani yardımı değil, aynı zamanda umudu, kararlılığı, insanlığın onurunu taşıyor. Bu bir yolculuk değil, bu bir vicdan seferberliğidir. Buradan Birleşmiş Milletler ve tüm üye ülkelere sesleniyoruz. Bu filoyu himayenize alın. Aktivistlerin güvenliğini teminat altına alın. Gazze’deki ablukanın kalkması için acil insani yardım koridoru oluşturulmalıdır. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Bu çağrı, merhametin adaletle buluşma çağrısıdır.” dedi.

UŞAK’TA YÜRÜYÜŞ VE AÇIKLAMA

Uşak’ta ise, Çakaloz Camii önünde toplanan grup, İsmet Paşa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşte “Filistin Özgür Olana Dek, Mücadele Devam Edecek” pankartı açıldı. Bazı katılımcılar “Direnen Filistin halkı kazanacak”, “Filistin’deki insanlık suçuna dur de”, “Filistin’e destek, siyonizme lanet”, “Soykırıma göz yumma” ve “Soykırıma hayır” yazılı dövizlerle eylemlerini sürdürdü. Birçok vatandaşın Filistin kefiyesi takarak destek verdiği yürüyüşte, coşkulu sloganlar da atıldı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU DESTEĞİ

15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda topluluk adına yapılan açıklamada Huzeyfe Önder, Küresel Sumud Filosu’nda 44 ülkeden yüzlerce aktivistin bulunduğunu vurguladı. Önder, “Küresel Sumud Filosu’nu destekliyoruz ve katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm dünya halkları, sivil toplum kuruluşları ve devletler bu vahşete karşı ortak bir irade koymalıdır. Sumud Filosu yalnızca bir yardım girişimi değil, insanlığın zulme karşı vicdani isyanıdır. Her gemiyle umut, her yolcu ile dayanışma mesajı taşımaktadır. Hiçbir zulüm ilelebet sürmez. Zalim er ya da geç hesabını verir. Filistin halkı ise direnişiyle, sebatıyla, inancıyla özgürlüğe kavuşacaktır.” şeklinde konuştu. Basın açıklamasının ardından katılımcılar oturma eylemi gerçekleştirdi.