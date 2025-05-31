Filistin’e Destek Kermesi 940 Bin Lira

KERMESTE ELDE EDİLEN GELİR

Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şubesi ve Eğitime Destek Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilen “Filistin’e Destek Kermesi”, 28-30 Mayıs tarihleri arasında Nejdet Ersan Parkı’nda düzenlendi. Kermes sonunda, Filistin halkına yardım amacıyla 940 bin lira gelir elde edildi. Nevşehirliler, bu anlamlı etkinliğe yoğun ilgi gösterdi ve kısa sürede toplanan miktar dikkat çekti.

KERMESİN AMACI VE GÖRÜŞLER

Türkiye Diyanet Vakfı Nevşehir Şube Temsilcisi Zeynel Duyum, kermesin düzenlenme nedenini açıkladı. Duyum, “İslam, bizlere yardımlaşmayı ve mazlumun yanında olmayı emrediyor. Zulüm altındaki Filistinli kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak amacıyla bu kermesi düzenledik. Rabbim yapmış olduğumuz iyilikleri kabul eylesin ve Filistinli kardeşlerimize zafer nasip eylesin.” ifadelerini kullandı. Bu bağışlar, Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir destek sağlıyor.