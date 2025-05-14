Filistin’e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

ÖĞRENCİLERDEN FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrenciler, “Filistin’e Destek” adı altında gerçekleştirdikleri yürüyüşle, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı. Yürüyüşe Bayraklı Yol’dan başlayan grup, kortej oluşturarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) önüne ulaştı. Filistin’e Destek Platformu adına açıklama yapan Furkan Engiz, Gazze’nin son 19 aydır ağır bir kuşatma altında olduğunu belirtti.

GAZZE’DEKİ DURUM VE PROTESTOLAR

Engiz, binlerce Filistinlinin İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybettiğine ve yüz binlercesinin yerinden edildiğine dikkat çekerek, “Saldırıları gerçekleştiren işgalciler şunu çok iyi bilmelidir, Gazze yalnız değildir. Bugün bu direniş, sadece bir milletin, dinin yahut coğrafyanın değil doğuda ve batıda henüz vicdanını yitirmemiş tüm insanlığın direnişi olmuştur.” ifadelerini kullandı. Engiz, üniversite öğrencileri öncülüğünde dünya genelinde gerçekleştirilen protestolar ve dijital aktivizm hareketlerinin, siyonistlerin ekonomik güçlerine sağlam bir darbe vurduğunu vurguladı.

ÇAĞRI VE GELECEK UMUDU

Açıklamasını sürdüren Engiz, tüm vicdan sahiplerine protesto, miting ve boykot hareketlerine katılma çağrısında bulundu. “Gazze, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerin, yarın da Filistinlilerin olacaktır. Biliyoruz ki Gazze’de yaşananlar karşısında gösterilen tavır, devletlerin ve milletlerin tarihine silinmemek üzere kazınacaktır.” dedi. Türkiye’nin, bölgesel barışın temeli olarak, askeri gücünü Filistin halkının yanında durması için kullanması gerektiğini belirten Engiz, gençler olarak liderlere çağrıda bulunarak, “katil İsrail’in karşısında durmaya” davet etti.

Grup, basın açıklamasının ardından dua ederek dağıldı.