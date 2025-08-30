Filistin’e Destek Yürüyüşü Yapıldı

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Filistin’e Destek Platformu üyeleri, “Gazze’nin Zaferi İçin Duaya Davet” programı kapsamında Fatih’te bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Çok sayıda vatandaş, İsrail’in Gazze’deki insani hak ihlallerine ve soykırımına karşı seslerini duyurmak amacıyla Fatih Camisi’nde toplandı. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile “Nehirden denize özgür Filistin”, “Katil İsrail, işbirlikçi Amerika” ve “Filistin halkı yalnız değildir” şeklinde sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Fevzipaşa Caddesi’nden Saraçhane Parkı’na kadar ilerleyen grup, burada bir süre tekbirler getirdi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Yürüyüş sırasında platform adına konuşan Necmettin Irmak, Siyonistlerin Gazze ile ilgili yeni bir işgal planı kurduğunu ifade etti. Bu planların iki yıldır sürdüğünü, fakat başarılı olamadıklarını ve olamayacaklarını vurguladı. Irmak, “Gazze’nin direnişinin sadece bir coğrafyanın direnişi olmadığını, emperyalist işgalcilere karşı bir direniş olduğunu” belirtti. Ayrıca, bu direnişin yalnızca Gazze ve Filistin ile sınırlı olmadığını, Afganistan ve Suriye’deki işgal hareketlerinin de bütün coğrafyaya yayılacağını ekledi.

DİRENİŞE DAVET

Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, 7 Ekim 2023’den bu yana geçen 693 günde, 60 bini aşkın insanın şehit olduğunu hatırlattı. Çankaya, İslam ülkelerinin liderlerine hitaben, “Ellerinde bulundurdukları siyasi, ekonomik, sosyal ve askeri güçleri artık kullanmaları gerektiğini” dile getirdi. “İsrail ile yapılan ticaretin t’sine tahammülümüz yok” şeklinde ifadeler kullandı. Çankaya, dünyanın dört bir yanından Gazze’deki ablukayı kırmak için harekete geçildiğini ve Uluslararası Sumud Filosu Koalisyonu gemilerinin yola çıkmak üzere hazır olduğunu bildirdi. Ayrıca, filodaki bayrak problemi nedeniyle çıkış engeli yaşayan gemilerin sorunlarının en kısa sürede çözülmesi talebinde bulundu. Konuşmaların ardından grup, yatsı namazını kıldı ve Filistinliler için dua etti.