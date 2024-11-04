Filistin Ekonomi Bakanı: Türkiye’den Ticaret İsteği

FİLİSTİN HÜKÜMETİNDEN TÜRKİYE’YE TALEP

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, “Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye’nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf tutmasını istedik.” açıklamasında bulundu. İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı’na katılan el-Amur, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine önemli bilgiler verdi. Türk halkının ve hükümetinin Filistin’e olan desteğini vurgulayan el-Amur, “Filistin halkına her alanda, özellikle de Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da barbar ve canice savaşa maruz kaldığı bu dönemde verilen tarihi destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. El-Amur, Türkiye’nin desteklerinin Filistin halkının ruhunu olumlu yönde etkilediğini ve sürdürülen savaşın hafifletilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN TİCARİ YETKİLERİ VE FİLİSTİN

El-Amur, Filistin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin uzun ve köklü olduğunu ifade ederek, “Filistin halkının ihtiyaç duyduğu malların çoğu ya doğrudan Filistinli tüccarlar aracılığıyla ya da diğer şirketler aracılığıyla ithal edilmekte.” dedi. Filistin’in hala işgalle karşı karşıya olduğunu belirten el-Amur, bu nedenle İsrail limanlarını kullandıklarını hatırlattı. Gazze’ye yönelik savaşın ardından, Türk hükümetinin İsrail’le ticari ilişkileri askıya alma kararının 2 Mayıs’ta alındığını belirten el-Amur, böylelikle Türkiye’nin Filistin pazarındaki Türk mallarını nasıl koruyacağına dair spesifik bir mekanizma üzerinde anlaştıklarını söyledi.

MAL İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN TÜRK ÜRÜNLERİNE BAĞIMLILIK

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı el-Amur, “Halkımızın yaşaması için Türkiye’nin ürünlerine ihtiyacımız var.” diyerek, ülke ekonomisinin varlığını sürdürebilmesi için Arap ve Müslüman ülkelerin desteklerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. El-Amur, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması konusunda da karar aldıklarını aktardı.

TİCARETTA YENİ DÜZENLEMELER

Bakan el-Amur, Türkiye’nin İsrail üzerinden yapılan ticareti yasaklamasının ardından, artık tüm ticaretin Filistinli tüccarlar aracılığıyla yapılmaya başladığını ve bu durumun ticaretin artmasına neden olduğunu ifade etti. Alınan yeni kararlarla ticaret mekanizmalarının detaylarının ele alındığını belirten el-Amur, Türk mallarının Filistin pazarına ulaşmasının sıkı prosedürlerle kontrol edildiğini vurguladı. “Bu ürünler, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Ticaret Bakanlığı arasında sağlanan mutabakat ile sıkı ve kesin prosedürler çerçevesinde pazarımıza ulaşıyor.” dedi.

İLERİDEKİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

El-Amur, Türkiye ile Filistin arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için işbirliği alanlarının genişlemesi gerektiğinin altını çizerken, “Türkiye ile Filistin arasında ortak sanayi bölgesi olan Cenin Sanayi Bölgesi’nin kuruluş sürecindeyiz.” dedi. İlgili işbirliğinin daha fazla yatırım fırsatları yaratacağını belirten el-Amur, “İki ülkenin hükümetleri himayesinde Türk ve Filistinli iş adamları arasında büyük bir işbirliğinin oluşmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı. El-Amur, Türk hükümeti aleyhinde ortaya atılan asılsız iddiaların sadece İsrail hükümetine hizmet ettiğini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.