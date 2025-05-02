Filistin Gazeteciler Sendikası, Medya Soykırımı İstiyor

MEDYA SOYKIRIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Filistin Gazeteciler Sendikası, Filistin’in tarihin en korkunç “medya soykırımı”na tanıklık ettiğini vurguluyor ve İsrail’in gazetecilere karşı işlediği ihlallerin hemen durdurulmasını talep ediyor. Sendikanın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki gazetecilerin serbest bırakılması, Gazze’deki basının yeniden canlandırılması, ayrıca yerel medya kuruluşlarının yıkılan binalarının yeniden inşa edilmesi ve bu süreç için gerekli kaynakların temin edilmesi gerektiği bildirildi. Gazetecileri öldüren ve onlara karşı suç işleyenlerin cezasız kalmaması gerektiği de dile getirildi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ’NDE KORKUNÇ VERİLER

Açıklamada, “Dünya, 3 Mayıs’ta Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor. Filistin ise İsrail tarafından gerçekleştirilen tarihin en korkunç ve iğrenç medya soykırımına tanıklık ediyor.” denildi. Gazze’de devam eden soykırımdan dolayı şu ana kadar 210’un üzerinde gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Gazetecilerin ailelerinden yüzlerce ölü ve yaralı olduğu, medya kuruluşlarına ait binalar ile ekipmanların tahrip edildiği ayrıca Batı Şeria’da da gazetecilere karşı binlerce ihlalin yaşandığı aktarıldı.

GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana gözaltına alınan 177 gazeteciden 55’inin hala İsrail hapishanelerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu durum, medya üzerinde uygulanan baskının yanı sıra, gazetecilik faaliyetlerinin ne denli tehlikeli hale geldiğini gözler önüne seriyor.