Filistin Gazeteciler Sendikası Protesto Düzenledi

GAZZE’DE PROTESTO DÜZENLENDİ

Filistin Gazeteciler Sendikası, pazartesi günü İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden meslektaşları için bir protesto düzenliyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’ne yönelik gerçekleştirilen İsrail saldırısında, aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu en az 20 Filistinli yaşamını yitiriyor.

GAZZE’DE YAŞANAN TRAGEDİ

Bu saldırı, bölgedeki gerilimi artırırken, gazeteci meslektaşları kaybettikleri arkadaşları için güçlü bir ses yükseltiyor. Protesto, halkın tepkisini göstermesi ve adalet talep etmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gazeteciler, saldırıların durdurulması ve mesleğin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Starship Roketinin Uçuşu Tamamlandı

SpaceX, Starship roketinin onuncu test uçuşunu başarıyla tamamladı. Roket, sahte Starlink uydularını yörüngeye yerleştirirken yeni ısı kalkanı karolarını da test etti.
Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.

