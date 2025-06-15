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FİLİSTİN Halkına Destek Mitingi Düzenlendi

FİLİSTİN’E DESTEK AMACIYLA MİTİNG DÜZENLENDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Filistin halkına destek vermek amacıyla bir miting organize edildi. Etkinliğe kadınların gösterdiği büyük ilgi dikkat çekti. Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen miting, Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe, ilçeye bağlı köylerden gelen vatandaşların yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu da katılım sağladı.

SESİMİZİ DUYURMALIYIZ

Mitingde söz alan ev hanımı Hülya Saygın, Filistin halkının yaşamış olduğu zorluklara dikkat çekti ve uluslararası kamuoyunun bu konuya daha duyarlı olması gerektiğini belirtti. Saygın, “Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalamayız. Hep birlikte sesimizi duyurmalıyız” şeklinde ifade etti. Etkinlikte yapılan diğer konuşmalarda da Filistin’in özgürlüğü için birlik olmanın önemi vurgulandı.

CATILIMCILAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ve destek mesajları içeren pankartlarla meydana akın etti. Bu birliktelik, Filistin halkına olan desteklerini göstermek adına önemli bir fırsat sundu.

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