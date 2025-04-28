Filistin Hükümeti, 65 Bin Çocuğu Bildirdi

GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARIN DURUMU

Gazze’deki Filistin hükümeti, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı. Hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in sürdürdüğü saldırıların ve Gazze’ye uyguladığı sıkı ablukanın, Filistinli çocukların yaşadığı trajediyi daha da artırdığını belirtti. Açıklamada, “İsrail, aç ve susuz bırakmayı sivillere karşı sistematik bir savaş silahı olarak kullanıyor” ifadesine yer verildi ve bunun uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Ayrıca, sıkı ablukanın ve geçiş noktalarının kapatılmasının sağlık koşullarını felakete sürüklediği ifade edildi. Özellikle çocuklar ve bebekler arasında şiddetli yetersiz beslenme vakalarında artış gözlemlendiği kaydedildi.

İNSANİ FELAKETİN SORUMLUSU

Açıklama, Gazze’de 1,1 milyon çocuğun her gün açlıkla mücadele ettiğini ve 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere müracaat ettiğini ortaya koydu. İsrail’in gıda, ilaç ve su eksikliği nedeniyle yüz binlerce çocuk, kadın ve yaşlının hayatını tehdit eden bu insani krizden sorumlu olduğu belirtildi. Uluslararası toplumun ve kurumların, yaşananlar karşısında sessiz kalması ve İsrailli liderlerin hesap vermesini engellemesi eleştirildi. Açıklamada, uluslararası mahkemelerde İsrailli savaş suçlularının yargılanması ve cezalandırılması için çağrıda bulunuldu. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Filistin topraklarını işgal ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini teyit eden kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Gazze hükümeti, tüm sınır kapılarının derhal ve şartsız açılmasını talep etti. Açıklamada özellikle çocuklar ve hastalar için insani yardımların, tıbbi malzemelerin ve gıda takviyelerinin girişine izin verilmesi gerektiği vurgulandı. Çocukların sağlığını tehdit eden bu durum, Gazze’deki sağlık sisteminin acilen desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.