Filistin Hükümeti, Gazze’de Soykırım Açıklıyor

GAZZE’DEKİ DURUMUN CİDDİYETİ

Filistin hükümeti, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırım ve gıda kaynaklarını yok etme eylemlerini duyurdu. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, “Gazze Şeridi’nde Sivilleri Aç Bırakmak ve Gıda Kaynaklarını Yok Etmek: İsrail İşgali, Soykırım Suçu İşlemek Amacıyla Gıdayı Savaş Silahı Olarak Kullanıyor” başlıklı bir bildiri yayımladı. Bu bildiride, İsrail’in fırınları, yardım merkezlerini, hayır kurumlarını, çiftlikleri, su kuyularını ve gıda depolarını hedef aldığı ifade edildi.

SAVAŞ SUÇU VE ULUSLARARASI HUKUK

Bildiride, İsrail’in Gazze’de 19 aydır savaş suçu işlediği ve 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile 1977 tarihli ek protokol ve 1998 tarihli Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü’ne göre soykırım yapıldığı belirtildi. Gazze’ye yönlendirilen insani yardımların İsrail tarafından bilerek engellendiğine dikkat çekildi. “Gazze’de 2 milyon 400 binden fazla sivilin açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kaldığı” vurgusu yapıldı. Bildiride, uluslararası hukuka göre zorla aç bırakmanın bir savaş suçu olduğu ve uluslararası hukuku ihlal edenlerin mahkemede hesap vermesi gerektiği dile getirildi.

İNSANİ KRİZİN DERİNLEŞMESİ

İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart’tan itibaren Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişini durdurdu. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze’de büyük bir insani felakete yol açıyor. Su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması, bölgede yaşayan Filistinlilerin durumunu daha da zorlaştırıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 118 bin 91 kişi yaralandı.