Filistin Hükümeti, Gazze’yi hedef aldı. 234 sığınma merkezi bombalandı. 22 sivil yaşamını yitirdi. Açıklama, soykırımı kınıyor. Uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı. İsrail, ateşkesi bozdu ve saldırılara başladı

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SİVİL KAYIPLAR VE İNSANİ DURUM

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti, savaşın başlamasından bu yana 234 sığınma ve mülteci merkezinin hedef alındığını duyurdu. Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun El-Bureyc Mülteci Kampı’ndaki bir okula düzenlediği saldırıda 22 sivilin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bu saldırının “uluslararası insani hukukun açıkça ihlali olan mümkün olan en fazla sayıda sivil zayiata yol açmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası” olduğu ifade edildi.

AMANIN YENİLENMESİ VE SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 19 aydır süren korkunç bir soykırım gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “İşgal devleti İsrail, sığınma merkezleri ve yerinden edilmiş sivillere ait yerleri kasıtlı ve sistematik biçimde hedef almaya devam ediyor. Şu ana kadar bu tür 234 merkez bombalandı. Bu durum, tüm uluslararası ve insani hukuk kurallarının açık ihlali niteliğinde olup, mümkün olan en fazla sayıda sivilin ölümüne yol açmayı amaçlayan bir girişimdir.” denildi. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde hastanelerin yıkılması sonucu sağlık sisteminin çökmesi ve ilaç ile tıbbi malzeme sıkıntısı gibi sorunların da sağlık personelini ciddi bir baskı altına aldığı kaydedildi.

ULUSLAR ARASI TOPLUMA ACİL HAREKET ÇAĞRISI

Ebu Hemise okuluna yönelik saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, bu katliamların sürdürülmesine destek veren ülkelerin sorumluluğu vurgulandı. Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler’e, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına, tüm özgür halklara “Gazze Şeridi’ndeki soykırım savaşını ve akıtılan kanı durdurmak için acilen harekete geçme” çağrısı yapıldı.

ATEŞKES VE YENİ SALDIRILAR

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik şiddetli saldırılarına 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yeniden başladı. Yeniden başlatılan saldırılarda çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 507 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 711 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 52 bin 615’e, yaralı sayısının ise 118 bin 752’ye yükseldiği belirtildi. İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddederek Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” belirtti.