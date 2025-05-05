Filistin Hükümeti, İnsani Yardım Planını Reddetti

FİLİSTİN HÜKÜMETİ PLANİ REDDETTİ

Filistin hükümeti, İsrail’in Gazze Şeridi’nde insani yardımların dağıtımına yönelik getirdiği öneriyi geri çevirdi. Hükümet, bu durumu Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını devre dışı bırakmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi. İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde gerçekleştirilen haftalık kabine toplantısının akabinde yapılan açıklamada, hükümet, İsrail’in kapalı tutmaya devam ettiği sınır kapılarının açılması ve abluka altındaki Gazze’ye insani yardım girişine izin verilmesi için uluslararası toplumun acil müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

BM AJANLARINA DESTEK AÇIKLAMASI

Filistin hükümeti, İsrail’in önerdiği yardım dağıtım planını tamamen reddettiğini belirterek, özellikle Filistinli mültecilere hizmet eden Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) ya da ilgili yerel kurumların rolünü zayıflatmaya yönelik her türlü çabaya karşı olduklarını vurguladı. Ayrıca, İsrail’in planını red eden BM ajansları ve insani yardım kuruluşlarının tutumunu takdirle karşıladıklarını belirterek, daha fazla uluslararası baskıyla yardım koridorlarının açılması gerektiğini yineledi.

GIDA YARDIMI İHTİYACI

Filistin hükümetinin açıklaması, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası insani yardım ekibinin, İsrail’in Gazze’ye yardım ulaştırma planına ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt niteliğindeydi. söz konusu ekip, açıklamasında, İsrail’in BM ve insani yardım ortakları tarafından yürütülen mevcut yardım dağıtım sistemini kapatmaya çabaladığını belirtti. Bu ekipten, “hükümetinin sınır kapılarını yeniden açmayı kabul etmesinin ardından, İsrail ordusunun belirlediği koşullar altında malzemeleri teslim etmesine yönelik planı kabul etmesi istendi” bilgisi verildi.

AÇIKLAMALARDA TEHDİT VURGUSU

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail’in sivillere gıda temin edebilmeleri için saldırılarını sürdürdüğü bölgeleri işaret eden bir plan hakkında bilgi vererek, bu önermenin “temel insani ilkelere aykırı” olduğunu duyurdu. BM ekiplerinin Gazze’de gıda, su, sağlık, beslenme ve koruma gibi kritik malzeme ve hizmetlerin dağıtımını yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Abluka kaldırılır kaldırılmaz dağıtıma hazır önemli miktarda stokumuz var. Bunun gerçekleşmesi için dünya liderlerini nüfuzlarını kullanmaya çağırıyoruz. Şimdi tam zamanı.” denildi. Bununla birlikte, İsrail’in planının sivillerin hayatını ve insani yardım çalışmalarını tehlikeye atarak zorla yerinden edilmeyi pekiştirdiği vurgulandı. Ayrıca, sivillerin gıda yardımları alabilmesi için çatışma bölgelerine yönlendirilmesinin “Gazze’nin büyük bölümünün gıdasız kalmaya devam edeceği” anlamına geldiği belirtilerek bu durumun bir “baskı taktiği” olarak kullanıldığı ifade edildi.

İsrail, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesi üzerine 2 Mart’ta Gazze Şeridi’ne insani yardım girişlerini durdurmuştu. UNRWA, 4 Mayıs’ta İsrail’in Gazze’ye yönelik “tam ablukasının” 9. haftasına girmesiyle bölgede “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin” ortaya çıktığını bildirmişti.