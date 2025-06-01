Filistin Hükümeti, İsrail’in Yardım Alanlarını Hedef Aldığını Açıkladı

İNSANİ YARDIM ALANLARI TOPLAMA ALANI HALİNE DÖNÜŞTÜ

Gazze’deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Refah kentinde insani yardım bahanesiyle kurulan dağıtım bölgelerini “siviller için toplu ölüm alanlarına” dönüştürdüğünü bildirdi. Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve ABD destekli “Gazze Yardım Vakfı”nın kurulmuş olduğu yardım noktalarının siviller için birer “toplu ölüm” alanına dönüştüğünün altı çizildi. Sabah saatlerinde Refah’ta gerçekleşen saldırıda en az 30 Filistinli yaşamını yitirirken, 115’ten fazla kişi ise yaralandı. Son saldırıyla birlikte, yalnızca bir haftada yardım dağıtım noktalarında can veren sivillerin sayısının 39’a, yaralı sayısının ise 220’ye ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, bu yardım noktalarının, İsrail ordusunun kontrolünde bir Amerikan-İsrail şirketi tarafından yönetildiği ve sivillerin buraya yardım almak umuduyla toplandığı vurgulandı.

ÖLÜM TUZAKLARI HİCİN DEĞİL, GİZLİ BİR PLAN

Yapılan açıklamada, insani yardım amaçlı kurulan bu alanların “insani yardım merkezi değil, sivillerin topluca hedef alındığı ölüm tuzakları” olduğu kaydedildi. “İşgalci İsrail’in yardımı bir savaş aracına çevirdiğini ve sivilleri bu sayede topluca cezalandırma taktiği izlediği” belirtilirken, bu uygulamaların ABD tarafından desteklendiği, dolayısıyla Washington yönetiminin işlenen suçlardan da sorumluluk taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, görgü tanıkları, sahadaki gazeteciler ve uluslararası raporlarla beraber değerlendirilince yardım bölgelerinde yaşananların sistematik bir “yok etme” planının parçası olduğu vurgulandı.

SAVAŞ SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

İnsanların önce aç bırakıldığı, ardından yardım bahanesiyle belirli alanlara toplanarak hedef haline getirildiği belirtilen açıklamada, “Bu durumun, 1948 tarihli Soykırım Suçlarının Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur.” denildi. Gazze’deki yetkililer, İsrail ve ABD’yi bu saldırılardan sorumlu tutarken, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’ne resmi geçiş noktalarının açılması, gerçek insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması ve bağımsız bir insani yardım mekanizması kurulması için çağrıda bulundu. Ayrıca, saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma başlatılması talep edildi.

AÇILIM ÇAĞRISI YAPILIYOR

İsrail’in oluşturduğu “güvenli” olduğu öne sürülen bölge ve insani koridor modelinin başarısız, tehlikeli ve kasıtlı olarak sivilleri hedef alan bir yapı olduğu vurgulandı. Arap ve İslam ülkeleri başta olmak üzere, tüm uluslararası kamuoyuna Gazze halkını kurtarmak için acil harekete geçme çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Gündüz vakti, kameraların önünde gerçekleşen katliamlar tüm dünyanın gözleri önünde işleniyor. Bu suçlara karşı sessiz kalmak, işlenen katliamlara ortak olmaktır.” ifadeleri yer aldı. Refah’ın Mevasi bölgesindeki yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket halindeyken İsrail işgal güçleri zırhlı araçlardan doğrudan ateş açmış, en az 30 Filistinli hayatını kaybetmiş, 115 kişi yaralanmış durumda.