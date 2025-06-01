Filistin Hükümeti, Saldırılarda 49 Ölüm Bildirdi

Gazze’deki Filistin hükümeti, son bir haftada İsrail ordusunun yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda 49 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 305’ten fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs tarihinden itibaren İsrail-ABD destekli “Gazze Yardım Vakfı” tarafından oluşturulan insani yardım dağıtım bölgelerine yönelik düzenlenen saldırılara dair güncel bilgiler paylaşıldı.

SALDIRILARIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Açıklamada, söz konusu bölgelerdeki “yardım dağıtım” işlemleri sırasında sivillere yönelik saldırıların artış gösterdiği ifade edildi. “Bugün Refah’taki yardım dağıtım noktasına yapılan saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru civarına düzenlenen saldırıda da en az bir kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırıda, aralarında kadınlar ve çocukların da yer aldığı 232 kişi yaralandı” denildi.

YARDIM MERKEZLERİ ÖLÜM TUZAĞI OLDU

Açıklamada, İsrail ordusunun ve bir Amerikan şirketinin ortak çalışmasıyla “insani yardım” adı altında kurulan dağıtım merkezlerinin aslında siviller için ölüm tuzağı haline dönüştüğü vurgulandı. 27 Mayıs sonrası bu yardım noktalarına yapılan saldırılarda daha önce 17 kişinin öldüğü ve 73 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Filistinli yetkililer, Netzarim ve Refah bölgelerindeki yardım noktalarının “insani yardım” adı altında ölüm tuzaklarına dönüştüğünü, İsrail’in sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını belirtiyor.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Son haftalarda bu bölgelerde benzer saldırıların sıklıkla yaşandığı ifade ediliyor. Filistin sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklar, uluslararası topluma “harekete geçilmesi ve güvenli insani koridorların açılması için acil müdahale” çağrısında bulunuyor.