Filistin Hükümeti, Söylentileri Yalanladı

GÜVENİLİR OLMAYAN SÖYLENTİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gazze’deki hükümet, bölgedeki Filistinlilerin “toplu göçüne ilişkin yanıltıcı söylentilerin yayılmasını” engellemeye yönelik bir uyarı yaptı. Bu doğrultuda, bu söylentilerin Filistinlilerin kararlılığını zayıflatmak ve milli bilinçlerini etkisiz hale getirmek amacıyla İsrail tarafından desteklenen bir kampanya olduğu ifade edildi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki göç iddialarının asılsız olduğu ve bu konunun takipte olduğu vurgulandı.

KAMPANYA KÖTÜ NİYETLİDİR

Açıklamada, tartışmalı kişilerin bu söylemleri ortaya attığı belirtildi ve “Filistin halkımızın kararlılığını baltalamayı hedefleyen kötü niyetli ve sistematik bir kampanyanın parçası olan bu söylentilerin tamamen yanlış olduğunu kesin bir dille vurguluyoruz.” ifadelerine yer verildi. Filistin halkının milli bilincini zayıflatmak ve “acı ile savaşın baskısı altında zorunlu göçe sürüklemek” amacıyla bu tür söylemlerin yapıldığına dikkat çekildi.

SÖYLENTİLERİN KAYNAKLARI

Hükümetin açıklamasında, yanıltıcı bilgilerinin yayılmasında sahte belgelerin kullanıldığı belirtildi. Bu yanıltıcı söylentilerin, İsrail’in Gazze’de zorla gerçekleştiremediği zorunlu göç hareketini “güzel göstermeye çalışma girişimi” olarak tanımlandı. Dahası, bazı telefon numaralarının yayılmasının, “Filistin ulusal direnişine nüfuz edemeyen İsrail’in, Filistinli gençleri kendi tarafına çekmek için kullanıldığı” ifade edildi. Son günlerde Gazze Şeridi’nden ayrılan kişilerin ise tedavi amacıyla gerekli prosedürleri izleyerek giden yaşlı ve hasta bireylerden oluştuğu vurgulandı.

YENİ SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak Gazze’ye karşı şiddetli saldırılara yeniden başladı. 18 Mart’tan itibaren, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 1864 Filistinli hayatını kaybederken, 4 bin 890 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 51 bin 240’a, yaralı sayısı ise 116 bin 931’e yükseldi.

SİYASİ ADIMLAR VE TEHDİTLER

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini açıkladı. Hamas ise, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına soykırımı yeniden başlattığını” belirtti. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi kararların gölgesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.