Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı Yapılacak

PARLAMENTOLAR GRUBUNUN İLK TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILACAK

Filistin’i destekleyen parlamentolar grubunun ilk buluşması, 13 ülkenin ulusal parlamentolarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’ndan gelen yazılı açıklamaya göre, TBMM’nin öncülüğünde 18 Nisan tarihinde düzenlenecek bu toplantı ile Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu’nun kuruluşu ilan edilecek. Bu grup, Filistin konusunda işbirliği ve istişare platformu olarak işlev görecek.

TOPLANTIYA KATILACAK ÖNE ÇIKAN İSİMLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitap etmesi bekleniyor. Açılış konuşmasını Kurtulmuş’un yapacağı etkinlikte, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve birçok ülkenin meclis başkanları yer alacak. İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ise toplantıya bir video mesaj ile katılacak.

PARLAMENTER DİPLOMASİ VURGUSU

Bu toplantı, İsrail’in Gazze dahil olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılar ve bunun yarattığı insani felaketin sona erdirilmesi amacıyla parlamenter diplomasinin etkin bir biçimde kullanılması için düzenleniyor. Grubun, uluslararası kamuoyuna İsrail’in saldırganlığına karşı ortak bir tutum alma çağrısı yapması planlanıyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un inisiyatifiyle başlatılan bu parlamenter girişim, Filistin için uluslararası dayanışma hattının kurulmasına hizmet edecek.

ÇÖZÜMLER VE ORTAK DEKLARASYON

Bu çerçevede, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme yönelik desteklerin güçlenmesi, Filistin devletini tanıyan ülke sayısının artırılması ve Filistin halkının meşru haklarının savunulması gibi konular görüşülecek. Ayrıca, başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani felaketlerin sona erdirilmesi amacıyla öneriler geliştirileceği belirtiliyor. Toplantının sonunda, katılımcı ulusal parlamentoların ortak bir deklarasyon yayınlaması öngörülüyor. Ayrıca meclis başkanları bireysel görüşmeler de gerçekleştirecek.