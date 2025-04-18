Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı Yapıldı

TOPLANTIYA KATILANLAR VE HEDEFLER

Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu’nun yuvarlak masa toplantısı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla birlikte çeşitli ülkelerin meclis başkanları ve temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirildi. Bu toplantı Conrad Otel’de yapıldı. Toplantıya katılanlar arasında Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov ve Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen yer aldı.

DEKLARASYON VE DESTEK VURGUSU

Toplantı sırasında grubun yapısı ve çalışma yöntemi hakkında çeşitli görüş alışverişleri yapıldı ve ortak bir deklarasyon metni kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, grubun ilk toplantısını başarıyla tamamlamasının önemli olduğuna dikkat çekerek, katılımları için meclis başkanlarına ve başkanvekillerine teşekkür etti. Kurtulmuş, meclislerin halkların temsilcisi ve sözcüsü olma görevini üstlendiğini belirterek, kardeş Filistin halkına destek vermeye ve İsrail’in zulmüne karşı durmaya devam edeceklerini vurguladı.