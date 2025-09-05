“Filistin’i Tanırsan, Ülkeye Giremezsin!”

FRANSA’NIN FİLİSTİN PLANLARI İSRAİL’DEN TEPKİ TOPLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin Devleti’ni tanımaya yönelik attığı adımlar, İsrail’i gerebilecek bir duruma getirdi. Tel Aviv yönetimi, Paris’in bu girişimini “düşmanca tutum” olarak değerlendirdi ve yeni bir diplomatik krize zemin hazırladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede, Macron’un İsrail’e yapacağı ziyaretin imkansız olduğunu net bir şekilde ifade etti.

MACRON’UN ZİYARETİ MÜMKÜN DEĞİL

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın Filistin’i tanıma çabalarının Orta Doğu’daki istikrarı tehdit ettiği iddia edildi. Açıklamada, “Paris, Filistin kararında ısrarcı oldukça Cumhurbaşkanı Macron’un İsrail ziyareti mümkün değildir” vurgusu yapıldı. Saar, Filistin lideri Mahmud Abbas’ı “güvenilmez ortak” olarak nitelendirerek, Filistin yönetiminin uzun yıllardır seçim yapmadığını ve halk desteğini kaybettiğini öne sürdü.

FRANSA’NIN İSRAİL GÜVENLİĞİNE SAYGI GÖSTERMESİ GEREKEN BİR DURUM

İsrail tarafı, Fransa ile iyi ilişkilerde bulunmak istediğini fakat bunun, Paris’in İsrail’in güvenlik endişelerine saygı duymasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Son dönemlerde Fransa’nın, özellikle Gazze konusundaki olumsuz tavırları dikkat çekti. İsrail medyasında çıkan haberlere göre, Macron’un Tel Aviv’e yapmayı talep ettiği resmi ziyaret, İsrail yönetimi tarafından doğrudan reddedildi. Netanyahu’nun, Macron’a “Filistin’i tanımaktan vazgeçmezsen seni kabul etmeyiz” şartını öne sürdüğü bildirildi.

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma planı, yalnızca Paris-Tel Aviv hattında değil, tüm Orta Doğu dengelerinde önemli değişimlere yol açabilir. İsrail’in bu tepkisi, Avrupa ülkelerinin Filistin konusundaki tutumlarını da etkileyebiliyor.