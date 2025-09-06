Filistin İçin Destek Eylemleri Gerçekleşti

FİLİSTİN’E DESTEK AÇIKLAMALARI

Kayseri, Yozgat ve Nevşehir’de, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla basın açıklamaları gerçekleştirildi. Kayseri Filistin Dayanışma Platformu (KAYFİDAP) ve Anadolu Sivil Toplum Platformu önderliğinde, çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camisi önünde toplandı. Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan kalabalık, “Kahrolsun İsrail” sloganları attı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan KAYFİDAP dönem sözcüsü Erdal Ergenç, Sumud Filosu’nda 44 ülkeden yüzlerce aktivistin ve 80’i aşkın geminin yer aldığını ifade etti. Tunus açıklarında bekleyen filonun yakında Filistin’e doğru harekete geçeceğine dikkat çeken Ergenç, “Mavi Marmara ve Vicdan gemisine uluslararası karasularda saldıran bu şımarık ve ahlaksız rejim, aynı tavrını sürdürebilir. Şimdiden dronlarla takip ve şantaja başlayan terör devleti, uluslararası sularda filoya müdahalede bulunabilir. Bu durum aktivistlerin güvenliği açısından ciddi riskler taşımaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler’in filoyu himayesine aldığına dair resmi açıklama yapmasını ve tüm üye ülkelerin bu himayeyi hayata geçirmek için somut adımlar atmasını acilen talep ediyoruz.” diye konuştu.

YOZGAT’TA FİLİSTİN İÇİN SES YÜKSELTİLDİ

Yozgat Filistin Dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Grup adına açıklama yapan İnsani Yardım Derneği (İHH) Yozgat İl Temsilcisi Fatih İzci, insanlığın vicdanının sesi olmak için bir araya geldiklerini dile getirdi. Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin bu zulme karşı dimdik durduğunu vurgulayan İzci, Türk bayrağının dalgalandığı bir geminin bölgeye gönderilmesi için önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve bu konuda inisiyatif alınmasını talep ettiklerini belirtti. Küresel Sumud Filosu’nun, Filistin halkının yalnız olmadığını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Bu gemi, sadece gıda ve ilaç taşımayacak, aynı zamanda tüm dünyaya barışın ve insanlığın hala var olduğunu haykıran bir sembol olacaktır.” dedi. Program, duanın ardından sona erdi.

NEVŞEHİR’DE YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Kurşunlu Camisi önünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıdı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İsrail aleyhine sloganlar atıldı. İHH Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli, yaptığı açıklamada, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’nun tüm devletlerin koruması altında ilerlemesi gerektiğini vurguladı. İsrail’in, uzun yıllardır Filistin’de yaptıkları katliamlara dünyanın sessiz kalmasını fırsat bilerek zulümlerini artırdığını ifade eden Sesli, “Sivil insanları, bebek, kadın, genç, ihtiyar ayrımı yapmaksızın soykırıma tabi tutmaktadır. 2010 yılında İHH öncülüğünde Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan Mavi Marmara ruhu, Gazze direnişine destek vermek isteyenlerin gönlünde filizlenmeye devam ediyor. İnsanlık tarihinin son yüzyılda gördüğü en büyük zulümlere karşı ayakta kalma mücadelesi veren Müslüman Gazze halkının yanında olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Program, duanın ardından sona erdi.