Filistin İçin Destek Gösterileri Yapıldı

PROTESTOLARLA FİLİSTİN’E DESTEK

ABD’de Filistin’e destek veren akademisyen ve öğrencilerin gözaltına alınması, Columbia, Georgetown ve Tufts üniversitelerinde gerçekleştirilen koordineli protestolarla ifade edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Khan Suri, Columbia Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılması talebiyle bu 3 üniversitede yürüyüş düzenlendi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

Protestoya katılan Georgetown Üniversitesi Ortadoğu Politikaları Uzmanı Dr. Nader Hashemi, gözaltına alınanların “herhangi bir suçlama olmadan tutuklandığını” belirtti. Bunun, Filistin’e yönelik ifade özgürlüğünü boğmayı hedefleyen bir politika olduğunu vurguladı. Hashemi, mart ayında gözaltına alınan Badar Khan Suri ile görüştüğünü ve cezaevi koşullarının ağır olduğunu aktardığını ifade etti. “Suri’nin cezaevinde Mahatma Gandhi’nin fikirlerini arkadaşlarına öğretmeye çalıştığını” belirten Hashemi, bu tutukluluğun “Gazze’deki soykırımın dünyaya duyurulmasına” önemli katkı sağladığını dile getirdi. Ayrıca, eğer Suri’nin tutukluluğu Trump yönetiminin otoriter yanlarını gözler önüne serecekse, bu acıların bir anlam kazanacağını öne sürdü.

SİYASİ TUTUKLAMALAR ARTIYOR

Hashemi, ABD’de “artık siyasi tutuklamaların” yaşandığını ifade etti. ABD’nin Putin’in Rusya’sı ve diğer otoriter yönetimlerle benzerlikler gösterdiğini söyleyen Hashemi, Trump yönetiminin İsrail-Filistin meselesinde tartışma istemeyen Netanyahu ve destekçilerinin avukatlığını yaptığını belirtti. Eyleme katılan Georgetown Üniversitesi Arap Dili ve İslam Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elliott Colla, “Eğer bunu bir akademisyene yapabiliyorlarsa, aynı şeyi hepimize yapabilirler” dedi. Ayrıca, kampüslerde artan “korku atmosferinin” göçmen öğrenciler ve akademisyenler arasında büyük bir endişe kaynağı oluşturduğunu dile getirdi.

HAFTALIK GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Georgetown, Columbia ve Tufts üniversitelerindeki öğrenciler ve akademisyenler, Badar Khan Suri, Mahmud Halil ve Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılması için her hafta pazartesi günü gösterilerini sürdürüyor. Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart’ta evine giderken gözaltına alındı. Avukatı Amy Greer, Halil’in “yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi” olduğunu ve eşinin Amerikalı olması nedeniyle tutuklanmaması gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Amerika’daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler” dedi. Rümeysa Öztürk de benzer gerekçelerle gözaltına alındı. Badar Khan Suri ise “Hamas propagandası ve antisemitizm” yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istense de ABD’li Yargıç Patricia Tolliver Giles bu kararı durdurdu.