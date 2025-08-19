Filistin İçin Gazze Ablukasını Kıracağız

TOPLANTI DÜZENLENİYOR

Filistin’e Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu, Gazze’ye ulaşmayı hedefleyen bir toplantı gerçekleştirdi. Platform Başkanı Selman Esmerer, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Gazze’ye ulaşmak ve ablukayı kırmak için yola çıkacağız. İnanıyoruz ki bu irade, zulmü durdurmaya yetecektir” ifadelerini kullandı. Toplantı, Fatih’te bulunan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi ve bu toplantının çerçevesinde Gazze’deki ablukanın kaldırılması için planlanan uluslararası filo girişiminin detayları basına duyuruldu.

AÇIKLAMALAR VE İDDİALAR

Esmerer, yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan insan kayıplarına dikkat çekerek, “Başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere şehitler ve yaralılar 100 binleri geçmiştir. Aylardır Gazze’ye bir çuval un, bir litre su, bir lokma ekmek, bir tas yemek girmesine izin vermeyen soykırım rejimi, pervasızca katliama devam etmektedir” dedi. Gazze’nin yaşadığı durumu “utanç verici kitle imha silahı” ve “savaş suçu” olarak nitelendiren Esmerer, bu durumu sona erdirmek için harekete geçeceklerini belirtti.

DÜNYA ÇAPINDA YARDIM GİRİŞİMİ

Esmerer, Gazze’ye ulaşmak ve soykırımın sona ermesi için uluslararası iş birlikleri yaptıklarını belirterek, “Bir ‘Deniz Filosu’ hazırlayıp, Gazze’deki ambargoyu kırmak için ‘Vira Bismillah’ dedik” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, Türkiye’den deniz yoluyla yapılacak yardım çalışmalarının Gazze Ablukasını Kırma Platformu adı altında koordine edildiğini ve bu şekilde Siyonizm’e karşı birleşildiğini dile getirdi.

KÜRESEL DAYANIKLILIK FİLOSU

Esmerer, “Küresel Dayanıklılık (Sumud) Filosu” adıyla hazırlanan bu uluslararası filo içerisinde yüzlerce geminin olacağını ve Türkiye’den yola çıkacak olan gemilerin “Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu” adı altında toplanacağını belirtti. Bu gemilerde insani yardım malzemeleri, gıda ve ilaçların yanı sıra çeşitli kesimlerden aktivistlerin yer alacağını ifade etti. Esmerer, “Gemilerimiz daha yelken açmadan etkisini gösterdi. Ancak her şartta ve zeminde Gazze’ye ulaşacak, bu açlık oyunlarına son verecektir” diye belirtti.

Son olarak, Filistin’e Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu olarak Küresel Dayanıklılık (Sumud) Filo’sunun ablukanın kırılmasına yönelik potansiyeline inandıklarını vurguladı.