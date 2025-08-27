Filistin İçin Meclis’e Davet Edildi

CHP’NİN BEYOĞLU MITİNGİ

CHP’nin gerçekleştirdiği mitinglerin son durağı Beyoğlu oldu. Mitingde söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti ve MHP’ye Filistin hakkında önemli çağrılarda bulundu. Özel, Gazze ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nda olağanüstü bir oturum düzenleneceğini belirtip, tüm AK Parti ve MHP’li vekillerin bu toplantıya katılmasını istedi.

FİLİSTİN İÇİN MECLİS’İ TOPLAYACAĞIZ

Özel, konuya dair yaptığı açıklamada, “Dünyada haklının ezildiği haksızın kayrıldığı Filistin’de, İsrail 700 gündür katliam yapıyor. ABD Başkanı Trump, ‘ben Gazze’yi beğendim, Gazzelileri buradan süreceğiz, buralara kumarhaneler oteller yapacağız’ diyor” ifadesini kullandı. Özel, ayrıca ABD Temsilcisi Tom Barrack’ın, “bölgede ulus devletlerin varlığı İsrail için tehlikelidir” şeklindeki sözlerine de vurgu yaptı.

TÜM MUHALEFET PARTİLERİ İLE GÖRÜŞTÜK

Özel, muhalefet partileriyle görüşerek hepsinin imzasını aldıklarını belirtti. İmza vermeyen bir parti de toplantıya katılacağını duyurdu. Özel, “Cuma günü saat 14:00’de Meclis’i Filistin için topluyoruz. Meclis Başkanı akşam saatinde ilan etti, toplantı kesinleşti. Söz bitti, gerek yok diyenleri millet görüyor. AK Parti ve MHP’nin tüm vekillerine buradan samimi davetimdir, Meclis’e gelin” dedi.

Yerinde durmayan bir tepki için iktidar ve muhalefeti Filistin’e sahip çıkmaya davet ettiğini belirten Özel, “Bizim Filistin konusundaki pozisyonumuz, Bülent Ecevit’in Yaser Arafat’ın arkasında duran pozisyonudur” şeklinde konuştu.