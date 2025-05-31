Filistin İçin Sesimizi Yükseltmeliyiz

AK PARTİ’NİN GÖRÜŞLERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, “Anadolu Ajansımızın ‘Kanıt’ kitabı, her uluslararası toplantıda bizim açımızdan büyük bir değer niteliğinde. Bu çalışmaların destekçisi olmak gerekiyor.” ifadesini kullandı. Büyükgümüş, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde gerçekleştirilen ve 24 saat sürecek “Filistin İçin Sessiz Kalma” ortak canlı yayın programına katıldı. Bu program, İsrail’in Filistin’de uyguladığı insanlık dışı politikaların protesto edilmesi amacıyla Sultanahmet Meydanı’nda başladı. Gazeteci Türker Akıncı’nın moderatörlüğünde yapılan oturumda Büyükgümüş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya dair sert eleştirilerde bulundu.

İSRAİL’İN POLİTİKALARI

Büyükgümüş, hiçbir meşruiyeti kabul etmedikleri Netanyahu’nun insanlığa karşı bir canavara dönüştüğünü ifade etti. Dünyanın şu anda ikinci bir sömürgeci dalgayla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerken, “Filistin’deki, Gazze’deki kardeşlerimizi, çocuk, kadın, genç, yaşlı yani insana ait değerlerle görmek yerine, aşağılayan ve yok edilmesi gereken bir canlı türü olarak tanımlayan bir İsrail çete yönetimi var karşımızda.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözünü hatırlatan Büyükgümüş, “Zulüm şiddetlendikçe, Filistin’de insanlığa karşı işlenen suçlar arttıkça, biz belki binlerce toplantı düzenlesek bu düzenin çarpıklığını, adaletsizliğini bu kadar etkili anlatamazdık.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

GAZETECİLERİN ROLÜ

Büyükgümüş, Türkiye’deki gazetecilerin, özellikle de Anadolu Ajansı’nın, savaş suçlarına dair en fazla kanıtı ortaya koyanlar arasında olduğunu belirtti. “Türkiye’deki gazetecileri, başta Anadolu Ajansımız olmak üzere yürekten tebrik etmek istiyorum.” diyen Büyükgümüş, “Netanyahu hükümeti, bugün Gazze’deki bu insanlık dışı eylemleri gerçekleştirerek, insana dair ne kadar değer varsa bunu yok etmenin peşinde. Bunlar insanlığa karşı cepheyi oluşturmuş durumdalar. Bizim de insanlık cephesini yükseltmek sorumluluğumuz var.” diyerek sözlerini sonlandırdı.