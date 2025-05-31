Filistin İçin Sessiz Kalma Programı Başladı

PROGRAMIN BAŞLANGICI VE AMACI

Türkiye Basın Federasyonu tarafından öncülüğü yapılan ‘Filistin İçin Sessiz Kalma’ isimli program başladı. Bu etkinlik, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor. Yaklaşık 100 gazeteci, 24 saat boyunca sürecek ortak canlı yayın nöbeti ile İsrail’in uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto ediyor.

PROGRAMDAKİ ÖNEMLİ İSİMLER

Programa katılanlar arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal da yer alıyor. Bu önemli isimlerin katılımıyla programın etkisi daha da artıyor.