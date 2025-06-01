Filistin İçin Sessiz Kalma Programı Devam Ediyor

FİLİSTİN İÇİN SESSİZ KALMA PROGRAMI BAŞLADI

Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği ‘Filistin İçin Sessiz Kalma’ etkinliğinde 12 saat geçmiş durumda. İsrail’in uygulamalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen bu program, pazar günü saat 12.00’a kadar sürecek. Yaklaşık 100 gazeteci, 24 saat boyunca ortak canlı yayın yaparak Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekiyor.

GÜNDEMDE KALAN İNSANLIK MESELESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan ve MKYK Üyesi Mahir Ünal da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Gazze’de yaşananları değerlendirerek, “Birileri Gazze’de bir savaş olduğunu söylüyor. Gazze’de yaşanan değil, bir soykırım yaşanıyor” dedi. Ünal, konuyu bir insanlık krizi olarak tanımlamanın gerekliliğini vurguladı.

GAZZE’DEKİ DURUM VE MÜCADELE

Ahmet Büyükgümüş, Gazze’nin Türk milletinin nazarında özel bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Gazze’de insanlık tehdit altında. Kardeşlerimiz esir durumda” dedi. Büyükgümüş, Gazze’deki insanların özgür iradeleri ve inançları için büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

VAHŞETİN RAKAMLARI

Programa katılan Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun, Gazze’deki durumun istatistiklerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 7 Ekim’den bu yana 54 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, “Hayatını kaybedenlerin 12 bin 400’ü kadın, 18 bin çocuk” dedi. Coşkun, sağlık sisteminin dahi çalışmadığını, sağlık görevlilerine doğrudan saldırılar gerçekleştirildiğini de vurguladı. Gazetecilerin de bu süreçte hedef alındığını belirten Coşkun, “221 gazeteci, mesleklerini icra ederken hayatını kaybetti” diye ekledi.