Filistin’in Beytüllahim Belediye Başkanı, insani yardım talep etti. Gazze’deki soykırıma son verilmesini istedi. Yunanistan, Beytüllahim’den konuk aldı. Çocuklar evlerinde yanarak ölüyor. Doktorlar ve gazeteciler hedefte. Dunya, Filistin’i tanımalı

İNSANİ YARDIM TALEPLERİ VE ISRAİL’İN YAPTIĞI SOYKIRIM VURGUSU

Filistin’in Beytüllahim kenti Belediye Başkanı Mahir Kanavati, yaptıkları insani yardım çağrısının yanı sıra en temel sorunlarının İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma bir son verilmesi olduğunu aktardı. Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Belediye Başkanı Haris Dukas, Beytüllahim Belediye Başkanı Kanavati’yi makamında ağırladı. Kanavati’nin birlikte olduğu diğer katılımcılar arasında Filistin’in Atina Büyükelçisi Yusuf Dorkhom ve Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinden Eleni Kakalo da yer aldı. Atina Belediye binasında düzenlenen basın toplantısında, Kanavati Gazze’deki insani durumu ele alarak, “Su yok, elektrik yok, ilaç yok, hastane yok. Gazze’de başınıza bir şey gelirse, yapacak hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

BEYTÜLLAHİM VE GAZZE ARASINDAKİ DENGESİZLİK

Gazze’deki yıkım ile Beytüllahim’deki durumu kıyaslayan Kanavati, “Bizim (Beytüllahim’de) kaybettiklerimizden bahsetmek istemiyorum çünkü en önemli kayıpları Gazze’de yaşıyoruz. Masum insanlar hayatını kaybediyor, siviller hedef alınıyor. Gazze’de hareket eden her şey hedef alınıyor.” diyerek önemli bir noktaya değindi. Filistin’e yönelik saldırıların insani değerlere zarar verdiğini belirten Başkan Kanavati, “Uluslararası topluma, her iki tarafla da iyi ilişkileri olanlara gerçekçi ve adil çözüm bulunması için çağrıda bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

İNSANİ YARDIM VE SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Göndermiş oldukları insani yardımların yetersiz olduğunu vurgulayan Kanavati, “Tüm kaynaklar, ilaçlar, doktorlar, ameliyat odaları… Ne kadar çok insani yardım alırsak o kadar iyi.” dedi. Ancak asıl amacın hükümetler aracılığıyla savaşın sona erdirilmesi olduğunu kaydeden Kanavati, “Daha fazla insani yardım istiyoruz ama bence daha da önemlisi bu soykırıma bir son verilmesidir.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE DÜNYA DUAÇIKLIĞI

Beytüllahim’in Atina Büyükelçisi Yusuf Dorkhom, İsrail’in devam eden saldırılarını ve Gazze’deki durumu eleştirerek, “Bu nasıl bir adaletsizliktir? Dünya neden buna izin veriyor?” diye sordu. Dorkhom, Gazze’nin bir enkaza döndüğünü ve çocukların evlerinde yakıldığını aktardı. Ayrıca, “Ambulans ekiplerinin gitmesine izin verilmediği için hayatını kaybetmiş çocuklarımızın bedenlerini hayvanların yediğini seyrediyoruz.” dedi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin bile verilemediğini ifade eden Dorkhom, “Birleşmiş Milletler (BM) korunak sağlayamıyor. Gazze Şeridi’ne yiyecek girmiyor.” diye ekledi.

FİLİSTİN DEVLETİ’NE TANINMA ÇAĞRISI

Filistin Devleti’nin tanınmasının zamanının geldiğini vurgulayan Dorkhom, “Tüm liderler iki devletli çözümden bahsediyor ama hepsi Filistin Devleti’ni tanımıyor.” diyerek uluslararası toplumun İsrail’e baskı yapması gerektiğini dile getirdi. Atina Belediye Başkanı Dukas ise, Belediye Meclisi’nin Gazze’de ateşkes çağrısını hatırlatarak 1967 sınırlarında Filistin Devleti’nin tanınmasına yönelik çağrılarda bulundu.

AÇLIK VE ŞİDDET KONUŞMALARI

Sınır Tanımayan Doktorlar grubundan Eleni Kakalo, Gazze’de sağlık hizmetlerine ulaşmanın zorluklarını ortaya koyarak, anestezi olmadan ameliyat olmak zorunda kalan çocuklar hakkında bilgi verdi. Açlığın insan üzerinde büyük bir şiddet olduğunu belirten Kakalo, “Açlık sadece birkaç kilo kaybetmek anlamına gelmiyor. İnsana uygulanabilecek en büyük şiddettir.” şeklinde önemli bir tespitte bulundu.