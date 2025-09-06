Filistin’in Özgürlüğüne Destek Yürüyüşü

YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ

Filistin’e Özgürlük Platformu, Kadıköy’de “İsrail’e tam ambargo, Filistin’e özgürlük” temalı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Boğa heykelinin önünde bir araya gelen katılımcılar, çeşitli pankartlar açarak sloganlar attı. Daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte İskele Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından katılımcılar, bir basın açıklaması okudu.

ULUSLARARASI DESTEK VURGUSU

Açıklamada, dünyanın birçok kentinde yüz binlerce insanın, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına “dur” demek için bir araya geldiği belirtildi. Ablukaya direnen Gazze’ye de selam gönderilen açıklamada, “Bugün, resmi açıklamalara göre yaklaşık 63 binden fazla Filistinlinin adını haykırma günü. 18 binden fazla Filistinli küçücük çocukların adını haykırma günü. İsrail 23 aydır Gazze’ye saldırıyor. Siyonist katiller, kadınları, çocukları, hayvanları, ağaçları katlediyor. Tarihi, binaları, okulları, hastaneleri, yolları her şeyi küle çevirmeye çalışıyorlar. Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor.” denildi.

İŞGAL VE SOYKIRIM TANIMI

Açıklamada, İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal operasyonu için 60 bin yedek askeri göreve çağırdığı bilgisi verildi. “23 ayda işgal devletinin Gazze’de yarattığı yıkımın bilançosu çok ağır. Bu yüzden Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği’nin (IAGS) 500 üyesinin yüzde 86’sı, ‘İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki politikaları ve eylemleri, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin (1948) 2. maddesinde belirtilen soykırımın yasal tanımına uymaktadır’ ifadesini içeren kararı destekledi.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İsrail’in yaşlı, hasta, çocuk ve kadın ayrımı yapmaksızın binlerce Filistinliyi esir tuttuğu kaydedildi.

SUMUD FILOSU’NA DİKKAT ÇEKİLDİ

Küresel Sumud Filosu’nun, İsrail’in soykırımcı ablukasını kırmak için yola çıktığına da dikkat çekilen basın açıklamasında, “Sumud Filosu onurumuzdur. Filonun eylül ayının ortalarında Gazze açıklarına varması bekleniyor.” denildi.