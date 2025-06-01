Filistin İnsan Hakları Komisyonu, BAŞKALARINDAN Yardım Durdurulmasını İstedi

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, uluslararası topluma, Gazze Şeridi’nde insani yardım bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen “toplu katliamlar” nedeniyle İsrail ve ABD’nin insani yardım dağıtım mekanizmasının durdurulması çağrısında bulundu. Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in hedeflerine hizmet eden bu güvenlik mekanizmasını durdurmak için ciddi adımlar atılması ve İsrail’in hiçbir şekilde desteklenmemesi” gerektiği ifade edildi. Ayrıca, “onunla hem yasal hem de diplomatik yollarla mücadele edilmesi” vurgusu yapıldı.

CİNAYETLERİN SORUMLULUĞU

Açıklamada, insani yardım bekleyen Filistinlilere ve Gazze sakinlerine yönelik işlenen cinayetlerin hukuki ve ahlaki sorumluluğunun ABD ve İsrail’e ait olduğu belirtildi. “Toplu katliamların bu mekanizmanın risklerini yansıttığı ve bu şekilde açlık, susuzluk ve hastalıktan bitkin düşen Filistinlilere baskı yapılmak istendiği” kaydedildi. Bu yardım dağıtım mekanizmasının, uluslararası insan hakları hukukuna uygun ilkeler olan ayrımcılık yapmama ve tarafsızlık gibi kurallara riayet etmediği ifade edildi. “İşgal güçleri, UNRWA ile uluslararası ve Filistinli yardım kuruluşlarının yardım dağıtımına katılmasını engelliyor” denildi.

İSRAİL’İN STRATEJİLERİ

Söz konusu mekanizmanın, Filistinlilerin hayatını tehlikeye atarak sıkıntılarını artırdığı ve işgal güçlerinin yönettiği bölgelerde toplanmaya zorladığı belirtildi. Açıklamada, “İşgalci İsrail devleti, Filistinlilere baskı yapmak ve onları yerlerinden etmek için kasıtlı olarak açlığı silah olarak kullanıyor” ifadesine yer verildi. Ayrıca, 2 Mart’tan bu yana çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından gönderilen insani yardım malzemelerinin girişinin engellendiği kaydedildi. Birleşmiş Milletler’den “üzerine düşen yasal ve ahlaki sorumluluğu üstlenmesi, İsrail ablukasına ve saldırılarına son verilmesi” istendi.

SON SALDIRILAR

İsrail ordusu, 27 Mayıs’tan bu yana insani yardım adı altında kurulan “Gazze Yardım Vakfı” dağıtım bölgelerine düzenli olarak saldırılar gerçekleştiriyor. İsrail güçlerinin, oluşturduğu sözde “tampon bölgelerde” kurulu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açtığı bildirildi. Son saldırılarda, Gazze’de insani yardım almaya çalışan 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı. Gazze hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, “Bugün Refah’taki yardım dağıtım noktasına düzenlenen saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi” ifadesine yer verildi.

YARDIM VAKFINA ELEŞTİRİLER

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü” aktardı. İsrail ordusu, Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığını reddetti. Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın arkasında ABD ve İsrail yönetimlerinin bulunduğu, bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığı eleştirileri yapılıyor. Bu vakıf sayesinde Gazze’ye yardım konusunda BM ve bağımsız kuruluşların saf dışı edilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Yardım planını hayata geçirmenin “insani ilkelerle bağdaşmadığını” ifade eden İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurdu.