Filistin, İsrail’in Hava Yolu Engellemesini Kınadı

FİLİSTİN’DEN İSRAİL’E TEPKİ

Filistin, İsrail’in Arap ülkelerinin bakanlarının işgal altındaki Ramallah kentine hava yoluyla girişini engellemesini, “açık bir ihlal” olarak tanımlıyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin, Filistin devleti kurulmasının güçlendirilmesi amacıyla Ramallah’a ulaşmayı planlayan Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları’nın girişini engellediğini belirtti.

AÇIK İHLAL OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Açıklamada, Arap-İslam Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından Gazze Şeridi konusunda görevlendirilen bakanlar komitesinin üyelerinin, Batı Şeria’ya yapacağı hava yoluyla ziyareti engellenmesinin son derece önemli bir sorun olduğu vurgulandı. “İsrail hükümetinin bu kararının, işgal gücü olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerinin açık bir ihlali” olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, bu engellemenin, Filistin halkına yönelen süregelen ihlallerin bir parçası olduğu ifade edildi. Ancak henüz İsrail’den bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜRDÜN’DEN FOTOĞRAF MAZARATI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria hava sahasından bakanlar heyetinin girişini reddetmesi üzerine Ramallah ziyareti erteleyeceğini duyurdu. Heyette Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt bulunuyordu.

İSRAİLLİ YETKİLİDEN AÇIKLAMA

İsrailli Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, bir İsrailli yetkili, “Filistin yönetiminin 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınamayı reddettiğini” ifade etti. Aynı yetkili, “Arap bakanların Ramallah’ta Filistin devleti kurma çabalarını desteklemek amacıyla ağırlanmasının kabul edilemez” olduğunu da sözlerine ekledi.