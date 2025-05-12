Filistin, İsrail’in yeni aşamasını kınadı

FİLİSTİN’DEN İSRAİL’E TEPKİ

Filistin, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararını kınadı ve bu durumu “zorla yerinden etme ve etnik temizlik” politikasının bir parçası olarak değerlendirdi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Batı Şeria’daki arazi tescil işlemlerine yeniden izin verme kararına tepki gösterdi. Fettuh, bu kararın “yasa dışı yerleşim faaliyetlerini kalıcı hale getirmeyi ve İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeyi amaçlayan tehlikeli bir adım” olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUKA AİT İHLALLER

Ayrıca söz konusu kararın, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in yürüttüğü “arazilerin Yahudileştirilmesi ve Filistinlilerin köylerinden çıkarılması” planının bir parçası olduğunu vurgulayan Fettuh, bu durumu “uluslararası hukukun ve meşru uluslararası kararların açık ihlali” olarak nitelendirdi. Filistinli yetkili, uluslararası toplumu, özellikle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ni, İsrail’in bu saldırgan politikalarına son vermeleri konusunda harekete geçmeye ve insanlık suçları nedeniyle hesap verilmesini sağlamaya davet etti.

İSRAİL’İN ARAZİ KAYIT KARARI

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, hükümetin arazi tescil işlemlerinin yeniden başlamasına onay verdiğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu kararın Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinin “itibarını yeniden kazandıracağını ve Filistin Yönetimi’nin C bölgesini kontrol etme girişimlerini başarısızlığa uğratacağını” belirtti. Katz, sürecin Savunma Bakanlığı öncülüğünde yürütüleceğini açıkladı. İsrail, Batı Şeria’daki arazi tescil işlemlerini 1967’deki işgalin ardından durdurmuştu. Oslo Anlaşması çerçevesinde Filistin Yönetimi yalnızca “A” ve “B” bölgelerinde arazi tescili yapabiliyor, “C” bölgesi yönetim yetkisi dışında kalıyordu.

YETKİLERİN SINIRLANMASI

Yeni kararla birlikte, İsrail’in Batı Şeria’da kurduğu resmi birim, “C” bölgesindeki arazilerin tapu kayıtlarını düzenleyecek, satış izinleri verecek, harçları toplayacak ve kayıt işlemlerini denetleyecek. Bu durum, Filistin Yönetimi’nin bu bölgelerdeki yetkilerini daha da kısıtlayacak. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995’te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 18’ini kapsayan “A bölgesi”nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin’e bırakılırken, yüzde 21’lik “B bölgesi”nin idari yönetimi Filistin’e, güvenliği ise İsrail’e devredilmişti. Yüzde 61’ini kapsayan “C bölgesi”nin idaresi ve güvenliği ise İsrail’e aitti.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARI

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz 2024’te İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını yasa dışı ilan etmiş ve Filistin halkının “kendi kaderini tayin hakkı” bulunduğunu vurgulayarak, İsrail yerleşimlerinin boşaltılması gerektiğini açıklamıştı.