Filistin Kızılayı, Gazze’den Yaralıları Tahliye Etti

INSANI TAHLIYE OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesi’nden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte yürüttükleri “karmaşık” bir insani tahliye operasyonu ile yaralılar ve sağlık personelinin kurtarıldığını duyurdu. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz, Dünya Sağlık Örgütü ile koordinasyon içinde, Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinden 3 yaralı, 34 sağlık çalışanı ve iki refakatçiyi kapsayan karmaşık bir insani tahliye operasyonu gerçekleştirdi” denildi.

Tahliye Süreci Hızla Tamamlandı

Tahliye işleminin, saatler süren hassas saha koordinasyonu neticesinde başarıyla tamamlandığı vurgulandı. Açıklamada, bu sürecin, Kızılayın sağlık ekiplerini koruma ve yaralıları daha güvenli bölgelere ulaştırma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

SAĞLIK KOŞULLARI TRAJİK BOYUTLARA ULAŞTI

Gazze’nin kuzeyinde uygulanan ağır abluka ve sağlık merkezlerine yönelik sürekli olarak devam eden saldırılar nedeniyle bölgedeki sağlık koşullarının trajik bir noktaya ulaştığına dikkat çekildi. Artan risk ve zorluklara rağmen sağlık çalışanları ve yardım personelinin destek vermeye devam edeceği iletildi.